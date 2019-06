Coupe du monde féminine - Le calendrier des Bleues : Streaming, horaires, programme TV

Où et quand voir les matchs des Bleues à la Coupe du monde féminine ? Horaire des matches et programme TV à votre disposition.

Nous y sommes ! Les Bleues ouvrent "leur" 2019, ce vendredi, avec le match face à la . Le grand saut aura lieu au Parc des Princes avec un match d'ouverture prévu à 21 heures. Mais sur quelles chaînes, contre quels adversaires et à quelles dates et horaires vont jouer les protégées de Corrine Diacre ? C'est ce que nous vous proposons de découvrir ci-dessous.

Il faut tout d'abord noter que les matchs de l’équipe de seront systématiquement diffusés sur les chaînes des groupes Canal+ et TF1 alors que l’intégralité des 52 matchs de la compétition sera retransmise sur les chaînes du groupe Canal+ (Canal+, Canal+ Sport et Canal+ Décalé).

Le match d'ouverture contre la Corée du Sud est d'ailleurs prévu sur les deux chaînes. Le mercredi 12 juin à 21 heures, à l’Allianz Riviera à Nice, la France affrontera la Norvège, rencontre à suivre sur TF1 et Canal+. Ensuite, le lundi 17 juin à 21 heures, au Roazhon Park à Rennes, sur TF1 et Canal+, la France défiera le Nigéria.

À l'issue de la phase de poules et en cas de qualification pour les huitièmes de finale du tournoi pour les joueuses tricolores et si ces dernières terminent premières de leur groupes, elles joueront alors le dimanche 23 juin, à 21 heures au Havre, contre 3e du groupe C, D ou E, sur TF1 et Canal+.

En revanche, si la France termine deuxième, elle jouera Samedi 22 juin, à 21 heures à Nice, contre 2e du groupe C, toujours sur TF1 et Canal+ Sport. Il existe un troisième scénario où la France termine meilleur troisième.

Et dans ce cas de figure, elle disputera son huitième de finale contre le 1e du groupe C, mardi 25 juin à 18 heures à , sur TF1 et Canal+ Sport ou un huitième de finale contre 1e du groupe B, samedi 22 juin à 17h30 à Grenoble, sur TF1 et Canal+.

La finale (dimanche 7 juillet) sera retransmise quoiqu’il arrive sur TF1 où le duo Bixente Lizarazu – Grégoire Margotton sera à l'oeuvre. Espérons tout de même la présence de nos Bleues....