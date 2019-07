Coupe du monde féminine - Jill Ellis : "Il n'y a plus vraiment d'écart entre nous et les autres"

La sélectionneure américaine a souligné la progression des autres équipes avant de défier l'Angleterre en demi-finale du Mondial à Lyon ce mardi.

Après sa victoire marquante en quart de finale face à la vendredi au Parc des Princes, l'équipe américaine va défier l' à pour se hisser en finale. Les tenantes du titre se préparent à affronter sans doute la meilleure sélection de cette en leur compagnie.

Jill Ellis sait à quel point cette demi-finale sera compliquée à remporter. La sélectionneure des États-Unis a noté que les niveaux étaient de plus en plus proches lors de cette 8e édition en France. "Il n'y a plus vraiment d'écart entre nous et les autres. Il y a d'excellentes équipes aujourd'hui. On peut le voir dans les grands tournois et aux Jeux Olympiques. Les autres nations et leurs clubs ont investi."

"Il y a d'excellentes ambassadrices du foot féminin"

Celle qui détient désormais le record de matches dirigés à la tête de cette sélection américaine apprécie les efforts fournis par certains pays pour permettre à leurs équipes féminines de se développer. "En Europe par exemple, l' bénéficie de cette stratégie avec des joueuses qui progressent sans cesse. Les aussi ont progressé."

De manière globale, la technicienne championne du monde en 2015 est satisfaite de la médiatisation de plus en plus forte. "Il y a d'excellentes ambassadrices du foot féminin. C'est exactement ce que nous voulions obtenir. Nous voulions que ce sport puisse rassembler un maximum d'équipes en position de l'emporter."