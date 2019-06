Coupe du monde féminine : Jamaïque-Italie 0-5 - l'Italie déroule et prend la tête

L'Italie s'est emparée de la tête du groupe C ce vendredi soir, après avoir décroché sa deuxième victoire dans ce Mondial face à la Jamaïque (0-5).

Toujours à la recherche de son premier point en phase finale de quelques jours après sa défaite inaugurale 3-0 contre le , la modeste formation de la affrontait l'équipe d' , tombeuse de l' lors du premier match, dans un match à priori déséquilibré à Reims.

Et pour cause, la Squadra Azzurra avait l'occasion de virer en tête du groupe C en cas de succès, et elle ne s'est pas fait prier pour le faire. Bien au contraire, puisque les Italiennes n'ont pas eu à forcer leur talent pour dérouler contre leurs adversaires du soir, l'emportant sur un score de 0-4.

Dans un premier temps, l'Italie s'était rendue la tâche facile en bouclant un premier acte à sens unique sur la score de 0-2, déroulant à Reims grâce à un doublé inscrit par l'attaquant C.Girelli. Un doublé, qui allait ensuite se transformer un triplé dès le début de la seconde période, enfonçant un peu plus la Jamaïque.

Emmenées par ce triplé retentissant de leur numéro 10, les Italiennes se sont ensuite chargées de corser l'addition, inscrivant un quatrième et même un cinquième but, tous deux inscrits par Galli (71e et 81e), pourtant entrée en jeu à la 65ème minute de jeu. Grâce à ce succès, l'Italie s'est emparée de la tête du groupe C après deux rencontres, devançant le Brésil de trois longueurs, ainsi que l'Australie (3 points) et la Jamaïque, inquiétante lanterne rouge (0 point).