Coupe du monde féminine - Angleterre - Cameroun 3-0, l'Angleterre file en quarts

L'Angleterre a composté son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du monde en s'imposant facilement contre le Cameroun (3-0).

Après l' , l' , autre favori de cette féminine, a composté son ticket pour les quarts de finale de la compétition. Les Anglaises ont affiché une maîtrise impressionnante pendant une grande majorité du match pour franchir cette étape avant un possible quart de finale plus délicat à gérer.

La VAR a (encore) joué son rôle

Il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir les filles de Phil Neville débloquer la situation. Houghton a ouvert la marque en transformant un coup-franc indirect de près après un ballon saisi par Ngo Ndom de la main sur une passe en retrait ((1-0, 14e). Une erreur évitable pour une formation camerounaise qui souhaitait fermer les espaces et tenir le 0-0 le plus longtemps possible tout en procédant en contres.

Les Three Lionesses ont géré cet avantage jusqu'à la pause avant de porter l'estocade au moment de regagner les vestiaires. White, à la réception d'un centre parfait, a doublé la mise. Son but a été refusé dans un premier temps mais la VAR est passée par là et a permis à l'Angleterre de faire le break au meilleur moment (2-0, 45e+4).

Au retour des vestiaires, le Cameroun aurait pu refaire surface. Nchout Njoya, à la réception d'un centre de Onguéné après un superbe débordement, a trouvé le chemin des filets mais son but a été refusé après utilisation de la VAR (48e). Ce moment du match a été un vrai temps fort pour les Camerounaises, mais elles ne l'ont pas fructifié. Takounda, dans une position idéale après une énorme bourde de la défense anglaise, a perdu son face-à-face contre Bardsley (53e).

Quelques minutes plus tard, à l'inverse, l'Angleterre a définitivement scellé son succès en inscrivant un troisième but suite à une belle combinaison conclue par Greenwood, sur corner (3-0, 58e). Tout est alors devenu plus facile pour les Anglaises dans la dernière demi-heure. L'écart aurait pu être plus conséquent mais White, d'un lob astucieux (62e), ou Taylor, qui a vu Johnson stopper sa tentative sur la ligne (82e) n'ont pas pu saler l'addition. Sans conséquence pour une équipe anglaise sûre d'elle, pragmatique, et efficace dans sa gestion du match. Place à la suite.