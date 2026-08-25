Coupe du monde féminine 2027 : la liste complète des nations qualifiées pour le tournoi au Brésil

L’Espagne sera tenante du titre à la Coupe du monde féminine 2027 et cherchera à conserver son premier titre majeur en s’imposant de nouveau au Brésil l’été prochain. L’Angleterre avait été finaliste en Australie en 2023 et, après avoir battu l’Espagne en finale du Championnat d’Europe en 2025, elle sera de nouveau une sérieuse prétendante au trophée en 2027. Les États-Unis et le Japon figurent également parmi les premiers favoris.

Mais ces nations doivent d’abord se qualifier pour le tournoi. Outre le Brésil, qualifié en tant que pays hôte, le Japon fait partie des 17 nations qui ont déjà décroché leur billet, tout comme l’Australie, coorganisatrice et demi-finaliste en 2023. De nombreuses autres équipes les rejoindront au cours des prochains jours, semaines et mois.

L’UEFA dispose de 11 places pour le tournoi, tandis que l’AFC est assurée d’avoir six représentants et la CONCACAF et la CAF au moins quatre chacune. Par ailleurs, trois autres nations de la CONMEBOL rejoindront le Brésil dans le tournoi, et une place est réservée à l’OFC. Trois billets seront ensuite attribués lors des barrages interconfédérations, prévus en février 2027.

Quelles nations ont donc déjà décroché leur place pour la Coupe du monde féminine 2027 ? Et quelles équipes pourraient être les prochaines à se qualifier ? GOAL vous dit tout sur la route vers le Brésil...

Quelles équipes sont qualifiées pour la Coupe du monde féminine 2027 ?

Équipe Confédération Date de qualification Brésil CONMEBOL Pays hôte Australie AFC 13 mars 2026 Chine AFC 14 mars 2026 Corée du Sud AFC 14 mars 2026 Japon AFC 15 mars 2026 Philippines AFC 19 mars 2026 Corée du Nord AFC 19 mars 2026 Nouvelle-Zélande OFC 15 avril 2026 Allemagne UEFA 5 juin 2026 Argentine CONMEBOL 5 juin 2026 Colombie CONMEBOL 5 juin 2026 Danemark UEFA 9 juin 2026 France UEFA 9 juin 2026 Espagne UEFA 9 juin 2026 Algérie CAF 8 août 2026 Maroc CAF 8 août 2026 Cameroun CAF 9 août 2026 Malawi CAF 9 août 2026

Hormis la qualification automatique du Brésil en tant que pays hôte, les premières places pour la Coupe du monde féminine 2027 ont été attribuées lors de la Coupe d’Asie féminine de l’AFC 2026, en mars. Les six représentants garantis de la confédération asiatique y ont été désignés. Une place en demi-finales assurait la qualification pour la Coupe du monde : l’Australie, la Chine, la Corée du Sud et le Japon ont donc tous décroché leur billet en remportant leur quart de finale.

Les quatre équipes battues en quarts de finale ont ensuite disputé deux matches de barrage. Les vainqueurs se qualifiaient pour la Coupe du monde, tandis que les perdants accédaient aux barrages interconfédérations. Les Philippines ont décroché leur billet pour le Brésil en battant l’Ouzbékistan, tandis que la Corée du Nord s’est imposée face au Taipei chinois.

La Nouvelle-Zélande a rejoint en avril la liste des équipes qualifiées pour la Coupe du monde grâce à une courte victoire 1-0 contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée, lors du troisième et dernier tour des qualifications de l’OFC. Son adversaire malheureux rejoindra l’Ouzbékistan et le Taipei chinois lors des barrages interconfédérations l’an prochain.

L’Allemagne est devenue la première nation européenne à décrocher son billet pour le Brésil en battant la Norvège 2-0 début juin, s’assurant ainsi la première place de son groupe de qualification à une journée de la fin. L’Angleterre l’aurait rejointe le même soir si elle avait évité la défaite en Espagne, mais un lourd revers 4-0 a placé les championnes du monde en titre en position de force. Quelques jours plus tard, l’Espagne, le Danemark et la France ont décroché les trois autres places de qualification directe de l’UEFA.

Les premiers représentants de la CONMEBOL, outre le Brésil, ont également été confirmés début juin. Malgré un décevant match nul 1-1 contre le Pérou, l’Argentine était assurée de participer au tournoi après s’être constitué une avance de quatre points parmi les deux premiers du classement de la Ligue des nations. La Colombie, en tête du classement, a quant à elle validé sa place grâce à une victoire 1-0 contre l’Uruguay. Il s’agissait des deux seules places de qualification directe disponibles. Le Venezuela et l’Équateur, respectivement troisième et quatrième, disputeront les barrages interconfédérations.

Les représentants africains ont été désignés en août, lors de la Coupe d’Afrique des nations féminine, reportée alors qu’elle devait initialement se tenir en mars. Les équipes atteignant les demi-finales se qualifiaient directement pour la Coupe du monde. Au terme d’un tournoi riche en surprises, deux nations feront leurs débuts au Brésil l’an dernier : l’Algérie et le Malawi, qui ont atteint le dernier carré. L’Algérie n’avait jamais franchi la phase de groupes de la compétition, tandis que le Malawi n’y avait encore jamais participé. Le Maroc et le Cameroun, qui a infligé au Nigeria, tenant du titre, sa pire performance dans la compétition en le battant en quarts de finale, se rendront également au Brésil l’été prochain.

Quelles équipes peuvent encore se qualifier pour la Coupe du monde féminine 2027 ?

Les sept dernières places de qualification de l’UEFA seront attribuées plus tard cette année. L’Angleterre, la Suède, l’Italie, la Norvège et les Pays-Bas, notamment, devront passer par les barrages. Ceux-ci ont commencé pendant la trêve internationale d’octobre et se termineront lors de la fenêtre internationale qui s’étend sur novembre et décembre. Une place pour les barrages interconfédérations sera également en jeu.

Les derniers billets de qualification directe seront ensuite attribués lors du Championnat féminin de la CONCACAF, qui se déroulera en novembre. Les États-Unis, le Canada, le Mexique, la Jamaïque, Haïti, le Panama, le Costa Rica et le Salvador disputeront cette compétition continentale, avec quatre places de qualification directe et deux places en barrages à la clé.

Les barrages interconfédérations se dérouleront en février 2027 afin de déterminer les trois dernières nations qui participeront à la Coupe du monde féminine au Brésil. Avant cela, l’Ouzbékistan, le Taipei chinois, l’Équateur, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Ghana et l’Afrique du Sud disputeront une phase préliminaire de ces barrages, en novembre et décembre. Chacune des six équipes jouera trois matches, déterminés par un tirage au sort avec têtes de série en août. Les deux premières du classement final accéderont à la phase finale des barrages, en février 2027. Le Venezuela a déjà assuré sa place dans cette phase finale, où le rejoindront deux nations de la CONCACAF et une nation de l’UEFA.

Quand aura lieu la Coupe du monde féminine 2027 ?

Le Brésil accueillera la Coupe du monde féminine 2027, dont le coup d’envoi est prévu le 24 juin 2027. Le tournoi se déroulera dans huit enceintes réparties dans huit villes, dont l’emblématique stade Maracanã de Rio de Janeiro, qui accueillera la finale de la Coupe du monde féminine 2027 le 25 juillet. Le tirage au sort de la phase de groupes aura lieu le 11 décembre 2026, lorsque 29 des 32 équipes participantes seront connues.

À mesure que se dessine la liste des équipes qualifiées pour la Coupe du monde féminine 2027, l’enthousiasme grandit autour de ce tournoi qui s’annonce exceptionnel. Les passionnés de football féminin peuvent s’intéresser davantage à la compétition en utilisant un code bonus bet365. Ce code offre des bonus attrayants, permettant aux supporters de miser de manière stratégique sur les résultats du tournoi, la dynamique des équipes et les performances des joueuses. Ils pourront ainsi profiter d’une expérience plus captivante et plus riche, aussi bien devant les matches que dans leurs paris, tout au long du parcours vers 2027.

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