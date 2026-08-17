L’Espagne sera la tenante du titre à la Coupe du monde féminine 2027 , avec la Roja qui cherchera à conserver son tout premier grand titre en triomphant de nouveau au Brésil l’été prochain. L’Angleterre a terminé finaliste en Australie en 2023 et, après avoir battu l’Espagne en finale du Championnat d’Europe en 2025, les Anglaises seront de sérieuses candidates au trophée en 2027, avec les États-Unis et le Japon également parmi les premiers favoris.

Mais avant cela, ces nations doivent se qualifier pour le tournoi. En dehors du Brésil, pays hôte, le Japon fait partie des 17 nations à l’avoir déjà fait, aux côtés de l’Australie, coorganisatrice et demi-finaliste en 2023, et bien d’autres équipes valideront leur billet au cours des prochains jours, semaines et mois.

L’UEFA dispose de 11 places dans le tournoi, tandis que l’AFC est assurée d’avoir six représentants et que la CONCACAF et la CAF en auront au moins quatre. Ailleurs, trois rivaux sud-américains du Brésil au sein de la CONMEBOL rejoindront le pays hôte dans le tournoi, et une place est également réservée à l’OFC. Trois billets seront ensuite attribués lors des barrages intercontinentaux, qui auront lieu en février 2027.

Alors, quelles nations ont déjà validé leur place pour la Coupe du monde féminine 2027 ? Et quelles équipes pourraient être les prochaines à se qualifier ? GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir sur la route vers le Brésil...

Quelles équipes se sont qualifiées pour la Coupe du monde féminine 2027 ?

Équipe Confédération Qualification obtenue le Brésil CONMEBOL Pays hôte Australie AFC 13 mars 2026 Chine AFC 14 mars 2026 Corée du Sud AFC 14 mars 2026 Japon AFC 15 mars 2026 Philippines AFC 19 mars 2026 Corée du Nord AFC 19 mars 2026 Nouvelle-Zélande OFC 15 avril 2026 Allemagne UEFA 5 juin 2026 Argentine CONMEBOL 5 juin 2026 Colombie CONMEBOL 5 juin 2026 Danemark UEFA 9 juin 2026 France UEFA 9 juin 2026 Espagne UEFA 9 juin 2026 Algérie CAF 8 août 2026 Maroc CAF 8 août 2026 Cameroun CAF 9 août 2026 Malawi CAF 9 août 2026

En dehors de l’inclusion automatique du Brésil en tant que pays hôte, les premières places qualificatives pour la Coupe du monde féminine 2027 étaient en jeu lors de la Coupe d’Asie féminine 2026 de l’AFC en mars, où les six représentants garantis de la confédération asiatique ont été désignés. Une qualification pour les demi-finales garantissait une place à la Coupe du monde et ainsi, l’Australie, la Chine, la Corée du Sud et le Japon ont tous décroché leur billet grâce à des victoires en quarts de finale.

Les quatre perdants de ces quarts de finale se sont ensuite affrontés lors de deux matches de barrage, les vainqueurs se qualifiant pour la Coupe du monde et les perdants accédant aux barrages intercontinentaux. Les Philippines ont validé leur billet pour le Brésil en battant l’Ouzbékistan, tandis que la Corée du Nord a triomphé du Taipei chinois.

La Nouvelle-Zélande a rejoint la liste des équipes qualifiées pour la Coupe du monde en avril, grâce à une courte victoire 1-0 contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée au troisième et dernier tour des qualifications de l’OFC. Leurs adversaires battus rejoindront l’Ouzbékistan et le Taipei chinois dans les barrages intercontinentaux l’an prochain.

L’Allemagne est devenue la première nation européenne à valider son billet pour le Brésil, en battant la Norvège 2-0 au début du mois de juin pour remporter son groupe de qualification avec un match d’avance. L’Angleterre les aurait rejointes le même soir si elle avait évité la défaite en Espagne, mais une lourde défaite 4-0 a placé la Roja, championne du monde en titre, en pole position, alors qu’elle, le Danemark et la France ont toutes décroché les trois dernières places de qualification automatique de l’UEFA quelques jours plus tard.

Les premières représentantes de la CONMEBOL, en dehors du Brésil pays hôte, ont également été confirmées début juin. Malgré un décevant match nul 1-1 contre le Pérou, la place de l’Argentine dans le tournoi a été assurée après qu’elle s’est construit une avance de quatre points dans le top 2 du classement de la Ligue des nations, tandis qu’une victoire 1-0 de la Colombie, leader du classement, contre l’Uruguay a validé sa qualification. Ce sont les deux seules places de qualification automatique disponibles, tandis que le Venezuela et l’Équateur iront aux barrages intercontinentaux après avoir terminé respectivement troisièmes et quatrièmes.

Les représentantes de l’Afrique ont été confirmées en août, via la Coupe d’Afrique des nations féminine reportée. Les équipes atteignant les demi-finales du tournoi, initialement prévu en mars, se qualifiaient directement pour la Coupe du monde et une CAN féminine merveilleusement surprenante signifie qu’il y aura deux débutantes au Brésil l’an dernier, après qu’Algérie et le Malawi ont atteint le dernier carré. L’Algérie n’avait jamais dépassé la phase de groupes dans le tournoi, tandis que le Malawi n’avait même jamais participé à la CAN féminine auparavant. Le Maroc et le Cameroun, ce dernier ayant infligé au Nigeria, tenant du titre, sa pire CAN féminine de l’histoire en le battant en quarts de finale, se rendront également au Brésil l’été prochain.

Quelles équipes peuvent se qualifier ensuite pour la Coupe du monde féminine 2027 ?

Les sept places qualificatives restantes de l’UEFA seront confirmées plus tard cette année, avec notamment l’Angleterre, la Suède, l’Italie, la Norvège et les Pays-Bas qui devront passer par les barrages. Ceux-ci débuteront lors de la trêve internationale d’octobre et se concluront lors de la fenêtre qui s’étend sur novembre et décembre, avec également une place pour les barrages intercontinentaux à aller chercher.

Les dernières qualifiées directes seront ensuite issues du W Championship de la CONCACAF, qui se déroule en novembre. Les États-Unis, le Canada, le Mexique, la Jamaïque, Haïti, le Panama, le Costa Rica et le Salvador disputeront ce championnat continental, où quatre places de qualification automatique et deux places pour les barrages seront en jeu.

Les barrages intercontinentaux auront lieu en février 2027 afin de désigner les trois dernières nations qui disputeront la Coupe du monde féminine au Brésil. L’Ouzbékistan, le Taipei chinois, le Venezuela, l’Équateur, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Ghana et l’Afrique du Sud sont tous déjà assurés d’y participer. Cette dernière a battu le Nigeria pour valider sa place, ce qui signifie que les Super Falcons seront absentes d’une Coupe du monde féminine pour la première fois de leur histoire. Deux nations de la CONCACAF et deux nations de l’UEFA les rejoindront, leur identité devant être confirmée avant la fin de l’année.

Quand a lieu la Coupe du monde féminine 2027 ?

Le Brésil accueillera la Coupe du monde féminine 2027, dont le coup d’envoi est prévu le 24 juin 2027. Huit sites différents dans huit villes différentes seront utilisés pour le tournoi, dont l’emblématique stade Maracana à Rio de Janeiro. La finale de la Coupe du monde féminine 2027 aura lieu le 25 juillet 2027. D’autres dates concernant les différentes phases du tournoi seront confirmées en temps voulu, tandis que les détails du tirage au sort officiel de la phase de groupes n’ont pas encore été communiqués.

Alors que la liste des équipes qualifiées pour la Coupe du monde féminine 2027 commence à se dessiner, l’enthousiasme monte pour ce qui s’annonce comme un tournoi exceptionnel. Les amateurs de football féminin peuvent également vivre davantage la compétition en utilisant un code bonus bet365. Ce code offre des bonus attractifs, permettant aux fans de placer des paris stratégiques sur les résultats du tournoi, la dynamique des équipes et les performances des joueuses, pour une expérience de visionnage et de pari captivante et enrichie à mesure que la route vers 2027 se poursuit.

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