Coupe du monde 2030 : le président de la CONMEBOL annonce : « En Amérique du Sud, avec 64 équipes »

L'Espagne vient de remporter sa deuxième Coupe du monde de l'histoire, mais le débat se porte déjà sur l'édition suivante. Le président de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, braque déjà les projecteurs sur l’édition 2030 de la Coupe du monde. Dans un message publié sur son profil officiel X, le numéro un du football sud-américain a lancé une idée qui promet de faire débat concernant le format et les sites d’accueil du tournoi qui célébrera le centenaire de la plus grande compétition mondiale de football.





« La prochaine édition se jouera chez nous ! En 2030, la Coupe du monde aura lieu en Uruguay, en Argentine et au Paraguay », a-t-il écrit, soulignant la volonté de ramener le tournoi là où il a vu le jour. Mais la véritable révolution concerne le nombre d’équipes : « Une grande opportunité pour le football, pour célébrer le centenaire de la Coupe du monde avec une compétition à 64 équipes », a-t-il ajouté. Si cette annonce se confirme, la compétition connaîtra une nouvelle expansion.