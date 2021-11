Coupe du Monde 2022 : tout savoir sur les barrages !

Un total de 32 équipes du monde entier se rendront au Qatar en 2022 pour participer à la Coupe du monde. Les groupes de qualification étant terminés, il reste un petit nombre de places à pourvoir par le biais de barrages.

GOAL vous présente tout ce que vous devez savoir sur le tirage au sort des barrages de la Coupe du monde 2022. Alors, quand aura lieu le tirage au sort des barrages de la Coupe du monde 2022 ? Le tirage au sort des barrages de la Coupe du monde 2022 de l'UEFA aura lieu le vendredi 26 novembre 2021. Le tirage au sort des barrages a lieu 10 jours après les derniers matches de qualification européens de la phase de groupes, qui se terminent le 16 novembre. Il se déroulera au siège de la FIFA à Zurich, en Suisse.

Quelles équipes sont concernées ?

Équipe Tête de série ou pas ? Portugal Tête de série Suède Tête de série Pays de Galles Tête de série République Tchèque Non tête de série Russie Tête de série Écosse Tête de série Autriche Non tête de série Macédoine du Nord Non tête de série Italie Tête de série Ukraine Tête de série Turquie Non tête de série Pologne Non tête de série



Un total de 12 équipes participent aux barrages de la Coupe du monde 2022. Les 10 finalistes des groupes de qualification de la Coupe du monde sont rejoints par les deux meilleurs vainqueurs de groupe de l'UEFA Nations League qui n'ont pas terminé parmi les deux premiers de la phase de qualification de la Coupe du monde.

Ces 12 équipes sont réparties en trois groupes de quatre équipes, chaque groupe comprenant des demi-finales et une finale. Les vainqueurs des trois finales se qualifient pour la Coupe du monde. Les six meilleurs deuxièmes des groupes de qualification seront têtes de série pour le tirage au sort, tandis que les six autres équipes ne seront pas têtes de série.

Les dates des rencontres !

Les matches Dates 1/2 finales 24 Mars / 25 Mars Finales 28 Mars / 29 Mars

Et les barrages des inter-confédérations ?



En plus des barrages de l'UEFA, il existe des barrages inter-confédérations pour décider des deux dernières places à la Coupe du monde. Les barrages inter-confédérations impliquent quatre équipes de la CONMEBOL, de la CONCACAF, de l'AFC et de l'OFC. Les équipes s'affrontent lors d'un match aller-retour afin de déterminer qui se qualifie.