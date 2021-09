Coupe du monde 2022 : sur quelle chaîne suivre le choc Côte-d'Ivoire - Cameroun ?

La Côte d'Ivoire affronte le Cameroun ce lundi soir (21h00), au Stade Olympique d'ebimpé. Où regarder ce match de qualification au Mondial 2022 ?

Top départ pour les qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Depuis le 1er septembre, et jusqu'au 15 novembre prochain, les 40 meilleures sélections nationales du continent africain s'affrontent pour décrocher leur précieux billet pour le Qatar. Mais les places sont rares : seules cinq d'entre elles seront finalement qualifiées.

Le premier tour des qualifications de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2022 a opposé les 28 sélections africaines les moins bien classées à l'indice FIFA. Les 14 meilleures d'entre elles rejoignent désormais les 26 autres équipes déjà qualifiées, pour le second tour de ces éliminatoires qui a donc démarré le1er septembre.



Plus précisément, les sélections africaines s'affrontent via dix groupes de quatre équipes. Le premier de chaque groupe sera qualifié pour les matches de barrage prévus en mars 2022. C'est dans ce contexte que la Côte d'Ivoire affronte le Cameroun, ce lundi soir (21h00), au Stade Olympique d'ebimpé.

Sur quelle chaine regarder le match ?

Pour regarder ce choc entre ces deux géants du continent africain, c'est sur la plateforme L'Équipe live qu'il faudra se rendre. Pour rappel, la plateforme française diffusera tous les matches des six sélections les plus "populaires" en direct et en exclusivité : Algérie, Cameroun, Côte d'Ivoire, Maroc, Sénégal et Tunisie.

Quels sont les enjeux de ce choc ?

Pour leur premier match de ces qualifications pour la Coupe du Monde 2022, les Ivoiriens ont été contraints de concéder le match nul face au Mozambique (0-0), tandis que les Camerounais se sont imposés face au Malawi (2-0) et pointent seuls en tête de ce groupe D. La Côte d'Ivoire a donc l'opportunité de revenir.