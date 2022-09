Coupe du monde 2022 : Le Qatar lance un jeu-concours pour assister à tous les matches de la compétition

Les organisateurs de la Coupe du Monde 2022 offrent une opportunité unique aux supporters du monde entier d'assister à tous les matches.

Le Comité suprême pour la Livraison et l'Héritage (SC) va donner à un supporter l'opportunité d'assister à tous les matches de la compétition ! Il sera sélectionné via un concours - appelé Every Beautiful Game - qui vient d'être lancé.

Fatma Al Nuaimi, directrice exécutive en charge de la communication au SC, a déclaré : « Nous sommes très heureux de donner à un supporter la possibilité d'assister à tous les matches de la Coupe du Monde de la FIFA. Il s'agira d'une édition unique du tournoi, la première à se dérouler dans notre pays et cette région du monde. Nous recherchons un supporter qui a une appétence particulière pour les réseaux sociaux et qui aura l'envie de partager son voyage tout en montrant les huit stades de la Coupe du monde. »

Pour participer à ce concours, les supporters doivent remplir un formulaire de candidature et envoyer une vidéo de présentation (20-60 secondes). Pour gagner, chaque participant doit :

• Être âgé d'au moins 21 ans ;

• Avoir une bonne condition physique ;

• Être à l'aise dans l'usage des réseaux sociaux ;

• Avoir des qualités de photographe ;

• Maitriser la langue anglaise ;

• Être disponible du 18 novembre au 19 décembre.

La personne sélectionnée bénéficiera :

• D'un vol aller-retour depuis son pays d'origine ;

• D'un hébergement dans un hôtel de Doha entre les 18 novembre au 19 décembre ;

• D'une prise en charge des repas ;

• De la gratuité des transports à l'occasion des matchs ;

• D'un ticket pour chaque match de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™.

A chaque match auquel il assistera, le vainqueur sera accompagné par un représentant du SC, ainsi que par d'autres influenceurs.

Dans quelques semaines, le Qatar accueillera l'édition la plus compacte de la Coupe du Monde de la FIFA™. La plus grande distance entre deux stades n'est que de 75 kilomètres. Les supporters pourront rester dans un seul et même hébergement tout au long de la compétition.

Les supporters qui souhaitent assister à Qatar 2022 peuvent cliquer ici pour obtenir les dernières informations sur les billets, les hébergements et la carte Hayya.