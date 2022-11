Coupe du Monde 2022 : Pourquoi la Belgique ne peut pas jouer avec son deuxième maillot ?

La FIFA ne veut rien entendre. Les messages politiques sont proscrits pendant la Coupe du Monde 2022. Après avoir refusé aux capitaines de sept sélections de porter un brassard arc-en-ciel « One Love », les responsables du football mondial ont interdit une nouvelle inscription qui concerne désormais la Belgique.

Le deuxième maillot des coéquipiers d’Eden Hazard pour le Mondial 2022 sera modifié. Il est inspiré des feux d’artifice du festival Tomorrowland et porte au col l’inscription « Love ». Pas question de laisser passer un tel message pour les responsables de la FIFA.

FIFA have demanded that the Belgium team remove the word "love" from the collar of their away shirt, sources have told ESPN.



