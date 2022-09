Coupe du monde 2022 – Mikaël Silvestre : "Le Danemark est une menace sérieuse pour la France"

Pour Mikaël Silvestre, la France aura fort à faire face au Danemark lors de la prochaine Coupe du monde.

Hasard du calendrier, la France va affronter le Danemark le 25 septembre lors de la dernière journée de la Ligue des nations et retrouvera cet adversaire lors de la phase de groupes de la Coupe du monde le 26 novembre.

Pour Mikaël Silvestre, ancien défenseur de l'équipe de France (40 sélections et 2 buts entre 2001 et 2006), le France-Danemark de la Ligue des nations servira de répétition générale, comme il l'a confié à Betting Expert : « La Coupe du monde commence maintenant, elle est déjà dans toutes les têtes. Ce match sera important pour préparer le Mondial. C'est la dernière fois qu'on s'affronte avant la phase finale. »

Silvestre a également confié à Betting Expert que la France ne devait pas sous-estimer la sélection danoise : « C'est une équipe avec un bon mélange entre jeunesse et expérience. C'est une menace sérieuse pour la France, c'est sûr. Ils ont un bel effectif, une belle génération et un bon entraîneur. Et ils prennent du plaisir sur le terrain. »

« Le Danemark pratique un football offensif et obtient de bons résultats. Ils sont sur la dynamique de l'Euro 2021 », a ajouté Silvestre.

Les Bleus s'étaient d'ailleurs inclinés 2-1 le 3 juin dernier au Stade de France contre le Danemark lors de la première journée de la Ligue des nations.

LA PROPHÉTIE DE THURAM, ZIDANE SUR UNE JAMBE, LA "HONTE DE MOSCOU" : RETOUR SUR LES FRANCE-DANEMARK JOUÉS EN COUPE DU MONDE