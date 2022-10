Coupe du monde 2022 : Martin Terrier en équipe de France ? Daniel Riolo et Stéphane Guy en désaccord total

En grande forme avec le Stade Rennais depuis plus d'un an, Martin Terrier toque à la porte des Bleus et pourrait être la surprise de Deschamps.

Et si c'était lui ? Et si Martin Terrier était le Franck Ribéry de 2006 ? Et si le nom de Martin Terrier sortait de la bouche de Didier Deschamps le 9 novembre prochain au moment d'annoncer sa liste des 23 pour la Coupe du monde au Qatar ? De prime abord, cela fait beaucoup de si. Pourtant, vu les récentes performances de l'attaquant rennais ce n'est pas un scénario à écarter.

"Terrier présente trop de désavantages"

Déjà pré-convoqué plusieurs fois avec l'équipe de France, Martin Terrier n'a encore jamais été appelé par Didier Deschamps pour un rassemblement des Bleus. Mais son nom est sorti à de nombreuses reprises. Et pour cause, l'an dernier, Martin Terrier a fini troisième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé et Wissam Ben Yedder, avec vingt et un buts à son actif.

Cette saison, repositionné plus bas, en milieu gauche, l'ancien attaquant de Lille et Lyon confirme. Il a déjà marqué huit fois en Ligue 1 et trois fois en Ligue Europa. Ses bonnes performances cumulées aux nombreuses blessures depuis le début de saison parmi les joueurs de l'équipe de France et au manque de temps de jeu de certains peuvent permettre à Martin Terrier de rêver d'une convocation avec les Bleus.

"Il a un rendement extraordinaire"

Sur RMC, Daniel Riolo a donné son point de vue et considère que Deschamps ne convoquera pas Terrier : "Avant de balancer un nom sur une liste, il faut que tu regardes la liste et que tu parles de façon équilibrée. Il faut que tu vois le nombre d'attaquants. Tu auras Mbappé, Benzema, Griezmann, Dembélé. À priori dans la tête de Deschamps, Coman part avec un avantage, il peut jouer sur un côté. Terrier présente trop de désavantages".

Stéphane Guy n'est pas aussi ferme, bien qu'il voit un autre candidat à la surprise : "Marcus Thuram a un petit vécu en bleu. Le deuxième attaquant français le plus efficace en Europe derrière Mbappé, c'est lui. Maintenant, si on me pose la question, je suis d'accord pour convoquer Terrier. Il a un rendement extraordinaire".

"S'il n'a pas d'affinités avec d'autres mecs, je ne sais pas si je prends Terrier"

Daniel Riolo, lui, pense que son manque de vécu avec les Bleus va sceller son sort : "À partir du moment où tu pars pour une aventure commune d'un mois, tu dois savoir les puzzles. Qui est pote avec qui ? Si Terrier je ne l'ai pas pris sur les deux dernières années et qu'il n'a pas d'affinités avec d'autres mecs, je ne sais pas si je le prends. Si tu le prends à la sortie du Mondial pour plus tard, là oui. Il n'a pas de potes. Terrier, c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir bien et d'être avec ses amis. Il fonctionne en bande. Donc, non je ne pense pas que je le prends au delà de toutes ses qualités.