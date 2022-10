Coupe du Monde 2022 : Le groupe et les rivaux du Cameroun, dates et horaires des matches

Le Cameroun de Rigobert Song retrouve la Coupe du monde après son absence en Russie et se retrouve dans une poule assez compliquée.

Le Cameroun, demi-finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, fait partie des cinq sélections appelées à défendre l’honneur du continent noir au Qatar. Les Lions Indomptables ont réussi à s'offrir le scalp de l'Algérie, au bout du suspens, lors du dernier tour de qualification pour valider leur billet pour le Qatar. Sous les ordres de Rigobert Song, le Cameroun se veut ambitieux et espère faire honneur à son passé dans la compétition.

Quel a été le bilan de la précédente participation du Cameroun ?

Habitué à être présent à la Coupe du monde, le Cameroun n'est pas parvenu à passer le cut pour s'envoler en Russie. Les Lions Indomptables, comme en 2006, n'ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde. Ils ont terminé troisième de la dernière phase de qualification où ils étaient avec l'Algérie, dernier, la Zambie, deuxième, et le Nigeria, premier et qualifié.

Quel est le programme du Cameroun à la Coupe du Monde ?

Le Cameroun se produira dans le Groupe G du Mondial en compagnie du Brésil, favori de la compétition, et de deux nations européennes, la Suisse et la Serbie.

1er match

Le 24 novembre à 11h (heure française), au Stade Al-Janoub, Al-Wakrah

Suisse – Cameroun

2e match

Le 28 novembre à 11h (heure française), au Stade Al-Janoub, Al-Wakrah

Cameroun – Serbie

3e match

Le 2 décembre à 20h (heure française), au Lusail Iconic Stadium, Lusail

Cameroun – Brésil

Sur quelle chaine TV voir les matches du Cameroun à la Coupe du Monde ?

Vous pourrez voir l’ensemble des matches du Maroc en direct sur BeIn Sports, le diffuseur officiel de la compétition. Y compris pour la région MENA.

Où se situe le camp de base du Cameroun pour la Coupe du Monde ?

La Fédération Camerounaise de Football a choisi son camp de base pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les Lions indomptables seront logés au Banyan Tree Doha. Cet établissement hôtelier, cinq étoiles, est décrit comme un élégant sanctuaire urbain, qui allie luxe et relaxation et a été visité et validé par Samuel Eto'o au mois de juillet dernier. Le Cameroun s'entraînera au stade AI Sailiya Sc.

Quelle est la meilleure performance de l’histoire du Cameroun en Coupe du Monde ?

Le Cameroun va participer à sa huitième phase finale de Coupe du monde, c'est tout simplement un record en Afrique. En effet, les Lions Indomptables sont ceux qui ont le plus représenté le continent africain lors de la grande messe du football mondial. Le Cameroun peut même se targuer d'avoir réussi la meilleure performance africaine en Coupe du monde avec un quart de finale en 1900, une performance égalée par le Sénégal en 2022 et le Ghana en 2010. En revanche, les Lions Indomptables n'ont depuis plus jamais réussi à sortir de la phase de poules.

Quand Rigobert Song communiquera sa liste des joueurs pour le Mondial ?

Le sélectionneur camerounais devrait rendre publique sa liste des convoqués juste après l’interruption des championnats nationaux en Europe. C’est-à-dire une dizaine de jours avant le premier match de la compétition.