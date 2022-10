Coupe du Monde 2022 : Le groupe et les rivaux de la France, dates et horaires des matches

L’équipe de France va prendre part à la Coupe du Monde du Qatar comme tenant du titre.

Seuls l’Italie (1930,1934) et le Brésil (1958,1962) ont réussi l’exploit de gagner deux fois consécutivement le titre, quand la compétition était encore la Coupe Jules Rimet.

Quel a été le bilan de la précédente participation de l'équipe de France?

La France a gagné la dernière édition de la coupe du monde en 2018. C’était le 15 juillet: les bleus gagnent 4-2 la finale de Moscou contre la Croatie pour aller chercher leur deuxième titre mondial. Dans leur parcours, après avoir gagné le groupe C avec Denmark, Pérou et Australie, les Bleus avaient éliminé l’Argentine en huitièmes, l’Uruguay en quarts et la Belgique en demi-finale.

Quel est le programme de la France à la Coupe du Monde?

L’équipe de France se produira dans le Groupe D en compagnie du Danemark, de l'Australie et de la Tunisie.

1er match

Le 22 novembre à Al-Janoub Stadium, Al-Wakrah

France – Australie

2e match

Le 26 novembre à Stadium 974, Doha

France-Denmark

3e match

Le 30 novembre, à Education City Stadium, Ar-Rayyan

Tunisie-France





Sur quelle chaîne TV voir les matchs de la France à la Coupe du Monde ?

Où se situe le camp de base de la France pour la Coupe du Monde ?

Vous pourrez voir l’ensemble des matchs de l’équipe de France en direct sur TF1. Y compris pour la France d’outre-mer.

Sauf changement de dernière minute la Fédération française a choisi l’Al Messila Resort de Doha comme camp de base pour la Coupe du monde qui se déroulera du 18 au 21 novembre. Il s’agit d’un resort situé à 6 km de la ville de Doha, très proche du stade Education City, où la France affrontera la Tunisie. L'hôtel est équipé de suites luxueuses et plusieurs piscines dans le cœur de la capitale qatarienne. L’arrivée du staff et des joueurs est prévue 5 jours avant le premier match contre l’Australie, donc le 18 novembre.

Quelle est la meilleure performance de l’histoire de l’équipe de France en coupe du monde?

La première coupe du monde gagnée au Stade de France en 1998 reste un chef d’oeuvre: une finale gagnée 3-0 contre le Brésil de Ronaldo et compagnie grâce au doublé de Zidane et au but de Petit après un parcours difficile qui avait vu les Bleus gagner contre le Paraguay en huitièmes, l’Italie en quarts et la Croatie en demi finale.





Quand Didier Deschamps communiquera sa liste de joueurs pour le Mondial?

Le mercredi 9 novembre dans le journal de 20h de TF1 Didier Deschamps dévoilera sa liste pour la coupe du monde 2022.