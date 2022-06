Coupe du monde 2022 : Le Cameroun ira au Qatar pour gagner assure Eto'o

L'ancienne gloire des Lions Indomptables espère bien voir sa sélection faire de grandes choses au Qatar en fin d'année.

Le président de la Fédération camerounaise de football Samuel Eto'o rassemble déjà les troupes pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

"Nous allons au Qatar pour gagner"

Les Lions indomptables ont été placés dans le groupe G aux côtés du Brésil, de la Suisse et de la Serbie. Bien qu'ils soient dans une poule difficile, l'ancien attaquant de Barcelone veut une mentalité de gagnant.

"Nous allons au Qatar pour gagner, a déclaré Eto'o dans des informations relayées par CFOOT, cité par Maxifoot. Nous entrons dans chaque match pour gagner. Les autres n'ont pas fait de magie.

"Le rêve n'est pas défendu. Pour nous, vous êtes les meilleurs."

L'Inter de Mourinho comme exemple

Dans une récente interview, le joueur de 41 ans a suggéré que le Cameroun peut faire des merveilles au Qatar s'il suit ce que José Mourinho a réalisé avec l'Inter Milan en remportant le trophée de la Ligue des champions en 2010.

L'ancien joueur de Chelsea faisait partie de l'équipe de l'Inter sous la direction du tacticien portugais qui a remporté le triplé lors de la saison 2009-10 - le Scudetto, la Coppa Italia et leur premier titre en Ligue des champions en 45 ans.

"Je ne vois pas pourquoi il ne peut pas le gagner", a répondu Eto'o lorsqu'on lui a demandé si le sélectionneur Rigobert Song peut mener les Lions indomptables à la gloire de la Coupe du monde.

"Je crois que pour gagner la Coupe du monde, il ne faut pas être des monstres ou des extraterrestres, il faut une bonne préparation, une forte mentalité et une pincée de folie.

"J'ai gagné un peu dans ma carrière et pour le faire j'ai tout donné. Je prends toujours l'Inter comme exemple : personne au début de la saison 2009-2010 ne pensait que nous pouvions gagner [la Ligue des champions] et au lieu de cela, Mourinho a fait quelque chose de fou, avec un groupe d'hommes et de guerriers.

"Je voudrais quelque chose comme ça pour le Cameroun aussi".

Le Cameroun se prépare actuellement pour son entrée en lice dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 contre le Burundi, le 9 juin au stade Mkapa en Tanzanie.

Les Lions indomptables ont vu leur match d'ouverture du groupe C, le 4 juin, annulé, car leurs adversaires, le Kenya, sont toujours sous le coup d'une suspension indéfinie par la Fifa.