Coupe du monde 2022 : Horaire, têtes de série, procédure... tout savoir du tirage au sort

La Coupe du monde 2022 au Qatar se rapproche de plus en plus. Bien que le monde ait complètement changé avec l'arrivée de Covid-19, tout revient lentement à la plus grande normalité possible.

Beaucoup de choses ont été retardées, comme les qualifications pour la Coupe du monde, qui seront terminées au milieu de cette année. Après les résultats des barrages en Afrique et en Europe, 27 qualifiés sont déjà connus et d'ici là, nous ne connaîtrons pas les 32 équipes invitées au Moyen-Orient pour le prochain tournoi, mais ce qui est sûr, c'est que le tirage au sort de la phase de groupes a déjà été programmé.

Quand et où aura lieu le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 au Qatar ?

La FIFA a confirmé que le tirage au sort pour définir les groupes de la Coupe du monde aura lieu le vendredi 1er avril 2022 à 19h00 au Qatar, à 18h00 en France, le même jour que le 72e Congrès de l'instance du football.

Ainsi, il est confirmé que les groupes seront tirés au sort avant que les 32 équipes qualifiées pour le tournoi ne soient définies, car le tirage au sort aura lieu avant les barrages internationaux entre Amérique du Sud - Asie et Océanie - Amérique du Nord.

Imagen: Getty

L'événement aura lieu à Doha, au Qatar, où se trouve le pays hôte.

Les équipes qualifiées

Pour l'instant, ce sont les équipes qualifiées :

Qatar

Allemagne

Danemark

Brésil

Argentine

France

Belgique

Croatie

Espagne

Serbie

Angleterre

Suisse

Pays-Bas

Iran

Corée du Sud

Japón

Arabie Saoudite

Equateur

Uruguay

Canada

Ghana

Senegal

Portugal

Pologne

Tunisie

Maroc

Comment fonctionne le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 ?

La méthodologie pour former les huit groupes pour le tournoi est la suivante :

Les 32 équipes sont placées dans huit groupes, avec quatre équipes dans chaque groupe. La répartition des pays est définie en fonction du classement FIFA, qui est utilisé pour affecter les équipes qualifiées à chacun des quatre pots.

Les huit pots représentant les groupes sont étiquetés avec des lettres de A à H. Dans chaque pot, il y aura quatre boules avec les numéros des positions des équipes (1, 2, 3 et 4) dans le groupe respectif.

Tout d'abord, une boule sera tirée du pot des équipes et immédiatement une autre du pot d'un des groupes, assignant ainsi les positions dans lesquelles les différentes équipes joueront.

Les sept premières équipes au classement FIFA qualifiées seront placées dans le pot 1 avec les hôtes (Qatar) qui seront placés dans le groupe A et ainsi de suite avec les autres pots.

La FIFA veillera, dans la mesure du possible, à ce qu'aucun groupe ne comporte plus d'une équipe de la même confédération, à la seule exception de l'Europe, qui sera représentée à la Coupe du monde par treize équipes. Chaque groupe comprendra au moins une et au maximum deux équipes européennes. Ainsi, cinq des huit groupes comprendront deux équipes européennes.

Chapeaux et tête de série

Chapeau 1

Qatar (Pays hôte)

Belgique

Brésil

France

Argentine

Angleterre

Espagne

Portugal

Chapeau 2

Danemark

Pays-Bas

Allemagne

Mexique*

Etats-Unis*

Suisse

Croatie

Uruguay

*Ont besoin d'encore un point pour assurer leur qualification

Chapeau 3

Senegal

Iran

Japon

Maroc

Serbie

Pologne

Corée du Sud

Canada

Chapeau 4