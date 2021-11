Coupe du Monde 2022 : Haaland et la Norvège ne verront pas le Qatar

Erling Haaland a vu son rêve de participer à un tournoi majeur s'envoler pour la deuxième fois consécutive après la défaite 2-0 de la Norvège contre les Pays-Bas lors du dernier match de qualification de l'UEFA pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

L'attaquant du Borussia Dortmund avait espéré permettre à son pays de se qualifier pour l'épreuve reine de l'année prochaine, après avoir aidé l'équipe de Stale Solbakken à se placer dans une course à trois avec les Oranje et la Turquie.

Mais les buts de Steven Bergwijn et de Memphis Depay ont mis fin aux espoirs de la Norvège au terme d'un match où les Norvégiens n'ont jamais été à la hauteur de l'évènement, et les hommes de Louis van Gaal ont pris leur place en tant que vainqueurs du groupe.

Que s'est-il passé pour la Norvège ?

Après une année qui a vu la nation frôler le boycott historique du tournoi de l'année prochaine, évité de justesse par les représentants du pouvoir en juin, l'attention s'est portée sur la question de savoir si Erling Haaland, le capitaine Martin Odegaard et sa compagnie pouvaient effectivement obtenir une place.

La dernière qualification pour une Coupe du monde remontant à plus de vingt ans, lors du Mondial organisé en France en 1998, l'attente n'avait jamais été aussi intense, avec la présence d'un grand nombre de jeunes talents, dont le buteur de Dortmund.

Pourtant, face à une équipe néerlandaise bien rodée et désireuse d'éviter une nouvelle absence en Coupe du monde, ils ont été limités en termes de possession de balle et d'occasions, bien qu'ils soient restés dans le coup jusque dans les derniers instants.

Le but de Bergwijn à la 84e minute a brisé leur élan et un deuxième but de Depay dans le temps additionnel signifie que Erling Haaland est une fois de plus privé de compétition, la Norvège ayant également été absente de l'Euro 2020 modifié cette année. Coup dur.