Coupe du monde 2022 - France : Franck Haise conquis par un secteur de jeu des Bleus

Après la victoire contre l'Australie des Bleus, l'entraîneur du RC Lens a vu énormément de positif pour la suite de la compétition.

La France a passé son premier test avec brio dans cette Coupe du monde 2022. Les Bleus ont vaincu l'Australie en brillant avec des buts de Rabiot, Mbappé et Giroud par deux fois. Devenu consultant pour L'Equipe le temps de la Coupe du monde, Franck Haise a analysé la rencontre face à l'Australie et a vu beaucoup de positif notamment dans l'animation offensive des Bleus.

"Griezmann a joué avec beaucoup d'intelligence"

"L'animation offensive était bonne évidemment mais aucun coach ne peut dissocier quatre joueurs des sept autres dans un succès offensif. Quand tu affrontes une équipe regroupée en 4-5-1, comme l'Australie hier, tout le monde doit contribuer à l'animation offensive et cela a été le cas. Il a fallu que des joueurs viennent se glisser dans les interlignes et exploitent le moindre espace", a analysé l'entraîneur du 2ème de Ligue 1.

"Pendant les vingt premières minutes, il n'y avait pas assez de joueurs français à l'intérieur du bloc adverse, Adrien Rabiot l'a senti, il est venu toucher beaucoup de ballons plus haut, pour fixer les Australiens, élargir le jeu vers Dembélé ou Mbappé, les joueurs d'accélération indispensables pour déséquilibrer l'adversaire. J'ai vu de beaux une-deux dans l'axe, du monde dans les trente derniers mètres. Griezmann a joué avec beaucoup d'intelligence", a ajouté Franck Haise.

"Mbappé est monté en puissance"

L'entraîneur du RC Lens a surtout apprécié la prestation d'Antoine Griezmann : "Dans ce rôle un peu plus bas d'organisateur de jeu, il a été très bon dans ses déplacements combinés. Quand il était bas, il libérait Rabiot qui pouvait sortir. Quand il revenait au coeur du jeu, Pavard s'engouffrait. Tout cela s'est fait très simplement. Et puis il a besoin de très peu d'espaces pour faire parler sa grande qualité de passes. Je les ai tous trouvés très intelligents devant. Mais encore une fois, pas seulement. Upamecano n'a pas hésité à apporter le surnombre et il est nécessaire que les défenseurs centraux sortent face à ces blocs regroupés. Theo Hernandez a fait une excellente rentrée, en remplacement de son frère".

Mbappé n'a pas tout réussi, mais il a tenté des choses toute la soirée et il est monté en puissance. Il a marqué et fait marquer. Et il a été enthousiaste jusqu'au bout. L'image qui me revient c'est cette action à la 83e minute, il reçoit une passe de Griezmann qu'il tente de contrôler de la semelle et ne marque pas. Il est super énervé de ne pas marquer. Sa réaction est top. C'est de bon augure pour la suite ce genre d'attitude".

Franck Haise a été conquis par la prestation de Kylian Mbappé, malgré un peu de déchet en première période : "

"On ne verra pas obligatoirement quatre attaquants face à des adversaires supérieurs"

Il fait partie des joueurs qui ont fait un gros match. Il est incroyable. 51 buts en équipe de France, le record de Thierry Henry, ce n'est pas une anecdote de ce match. Longtemps, il n'a pas eu d'espaces durant ce match, mais il a toujours été bon dans son positionnement. Et comme d'habitude, à force de peser et d'appuyer, il a fini par se libérer et marquer. Je suis sa carrière depuis un moment, j'aime ces carrières atypiques, un peu difficiles, heurtées. Toutes ces années au plus haut niveau, cette efficacité, cette résilience. Mais il a été à l'image de l'équipe, de son état d'esprit et de son calme".

L'entraîneur du RC Lens a encensé Olivier Giroud : "

l était nécessaire de voir l'équipe de France commencer sa Coupe du monde avec ces quatre-là, c'était quasiment un passage obligé. Mais le football est une histoire de contextualisation, l'adversaire change, le contexte aussi. Il y aura probablement d'autres systèmes de jeu avec d'autres joueurs contre d'autres adversaires. Et on ne verra pas obligatoirement quatre offensifs contre des équipes d'un niveau supérieur".

Malgré tout les mots positifs à l'encontre de cette attaque, Franck Haise n'est pas persuadé que le système à quatre attaquants sera reconduit tout au long de la compétition : "I