Coupe du monde 2022 - France : Avant l'Australie, Deschamps et Lloris affichent leur confiance malgré le départ de Benzema

Le sélectionneur et le capitaine des Bleus étaient présents devant les médias à la veille de l'entrée en lice en Coupe du monde face à l'Australie.

Ce lundi, Hugo Lloris et Didier Deschamps étaient présents devant la presse à la veille de l'entrée en lice de l'équipe de France dans la Coupe du monde 2022 au Qatar face à l'Australie. Les deux hommes ont bien évidemment été confrontés aux interrogations suite au départ de Karim Benzema, mais aussi sur les responsabilités accrues pour Kylian Mbappé, désormais leader de l'attaque.

Hugo Lloris : "Mbappé aura à coeur de performer"

Sur le port du brassard "One Love" : "La Fifa organise la compétition. Nous, les joueurs, on nous demande de jouer au football. Je préfère rester dans mon cadre. Il y a différentes causes qui sont louables, qu'il faut soutenir. La Fifa décide de l'organisation."

Sur Kylian Mbappé : "Il a confirmé tous les espoirs placés en lui ces dernières années. Il est difficile de définir des limites. Je le sens concerné, détendu. Il aura à coeur de performer et d'aider l'équipe."

Sur l'Australie : "On peut s'attendre au même style de match qu'en 2018. On n'a pas envie d'avoir la même sensation. On a envie de bien démarrer."

"L'absence de Benzema ? Il y a une ossature de joueurs expérimentés"

La France plus forte qu'en 2018 ? : "Quand on débute 2018 il y avait aussi une part d'inconnue. C'est ce qui fait la beauté de ce sport. A nous d'aller chercher le succès. Toutes les grandes nations ont la même ambition que l'équipe de France."

Sur le départ de Benzema : "C'est un coup dur forcément. On connait son importance. Malgré la tristesse de le voir partir, il faut continuer à se préparer pour cette grande échéance. Il y a une ossature de joueurs expérimentés. Il faudra avoir les bons mots avant ce premier match. Les jeunes ont le talent, je les sens sereins."

Didier Deschamps : "Le groupe est assez armé à 25"

Sur la pression mise sur ses joueurs : "Le groupe vous le connaissez. Il y a des joueurs plus expérimentés que d'autres. Il n'y a pas d'appréhension. On a tout fait pour que le groupe soit au mieux pour ce premier match qui est important mais pas décisif. C'est le très haut niveau."

Sur la difficulté de défendre son titre : "Chaque équipe a son propre parcours. L'essentiel est d'avoir un groupe bien figé sur cet objectif. La vérité, c'est celle de demain face à l'Australie. On sera là !"

"Jouer à quatre attaquants ? C'est une question d'organisation"

Sur le possible manque de leaders : "Vous croyez que ça se fait comme ça ? Cela se fait avec le temps... Il y a toujours des joueurs cadres qui sont là. Le leadership n'est pas que dans la parole. Il y a encore suffisamment de joueurs qui sont fait pour stimuler dans le vestiaire, en interne... Cela passe par un vécu."

Sur l'absence de Benzema : "Il y a plusieurs options. Ce n'est pas l'absence de Karim qui va changer quelque chose. Jouer à quatre attaquants ? Tout dépend comment on les dispose. En terme d'équilibre, si on a le ballon il n'y a pas de souci. C'est une question d'organisation, d'animation."

Sur Mbappé : "Il est toujours jeune. Ces quatre années lui ont permis de progresser encore. Il n'a pas plus de responsabilités en interne. Kylian s'inscrit dans un collectif et il en a besoin."

Sur l'état de santé de Camavinga et Varane : "Sur Camavinga, ça peut arriver qu'un joueur ne fasse pas une séance ou deux. Il n'y avait aucune inquiétude pour "Cama". Aujourd'hui il sera disponible. Pour Varane, il va bien et il est apte et disponible pour demain."

"C'est ma décision. Je suis convaincu que le groupe est assez armé à 25. Il y a plus de changements. Avec les joueurs qui sont là, on a tous ce qu'il faut."

Sur Giroud : "Giroud est détesté en France ? Ces derniers temps il est adoré ! Il fait partie du groupe. Il y a un moment qu'il est là. Quand il ne marque pas, c'est un attaquant qui est toujours très utile."

Sur Le Graët et les objectifs des Bleus : "Je le vois régulièrement. On discute de plein de choses mais pas de cet objectif. Chaque équipe a eu ses soucis, avec ses blessés. Il faut aller de l'avant. Les joueurs qui sont là sont à fond par rapport à ce qui nous attend. On connait nos adversaire. Je vois que vous connaissez bien l'Australie, vous ne m'avez posé aucune question dessus (sourire)."