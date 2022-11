Coupe du monde 2022 - France : Après le forfait de Karim Benzema, un consultant veut tout miser sur Kylian Mbappé

Avec l'absence de Karim Benzema pour la Coupe du monde au Qatar, Kylian Mbappé sera promu comme le leader incontesté de l'attaque française.

Immense coup dur pour l'équipe de France qui va devoir faire sans Karim Benzema, le Ballon d'Or 2022 pour la Coupe du monde au Qatar. Si Didier Deschamps n'a pris personne pour remplacer numériquement l'attaquant du Real Madrid, sur le terrain, plusieurs joueurs vont devoir monter leur niveau d'un cran pour faire oublier l'absence du Ballon d'Or 2022, à commencer par Kylian Mbappé, promu automatiquement leader de l'attaque des Bleus. Au micro de RMC, Stéphane Guy a invité Didier Deschamps a tout misé sur Kylian Mbappé pour cette Coupe du monde.

"La planète football nous envie Mbappé"

"La difficulté pour un tenant du titre de conserver sa couronne on l'a connaît déjà, historiquement, c'est presque impossible. Dans l'époque moderne en tout cas. En plus maintenant, la France a ce soucis de blessures. Donc qu'est-ce qui reste à la France ? Il y a un troisième levier très puissant et qui peut nous rendre optimiste : c'est Kylian Mbappé", a commenté Stéphane Guy.

"Kylian Mbappé, le génie français, qui est le joueur que toute la planète football nous envie. Il faut plus que jamais, et je pense que c'était déjà dans la tête de Deschamps, il n'y avait pas besoin des évènements récents pour s'en persuader, c'est plus que jamais tout pour Kylian Mbappé. Il faut tout faire pour le mettre dans un confort le plus absolu", a ajouté l'ancien commentateur Canal +.

"Faire comme l'Argentine en 1986"

Pour Stéphane Guy, l'attaquant du PSG doit être l'option numéro un de la France : "Il faut que Kylian Mbappé soit capable d'entraîner ce groupe par rapport à cet objectif de remporter la Coupe du monde, parce que lui, à priori est en pleine forme. A 24 ans, il est au top, on peut espérer qu'il soit l'homme de cette Coupe du monde et qu'il gagne son match à distance avec Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo et les autres".

Un Kylian Mbappé héroïque et omniprésent, voici ce que préconise Stéphane Guy. Le consultant de l'After Foot RMC y a tout simplement été de sa comparaison audacieuse. Pour lui, l'attaquant du Paris Saint-Germain doit tout simplement être aussi influent que Diego Maradona en 1986 qui avait porté, presque à lui seul, l'Argentine au sacre mondial.

"Je vois un schéma comme l'Argentine 1986. Une équipe construite et formatée pour le héros. Je pense que lui est capable d'endosser ce costume là. C'était compliqué avec Karim Benzema, parce qu'il y a forcément une répartition des rôles, en raison du statut, du talent etc. L'absence de Karim Benzema enlève cette hypothèque, c'est une hypothèse avant l'entrée de la compétition et on en reparlera", a conclu Stéphane Guy.