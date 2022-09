Coupe du monde 2022 - La FIFA lance une application permettant aux joueurs de consulter leurs données

Les joueurs participant à la Coupe du monde 2022 pourront accéder à leurs données individuelles grâce à une application dédiée.

Conformément au projet « Vision 2020-2023 » du Président de la FIFA visant à exploiter la technologie pour améliorer le football, les joueurs participant à la Coupe du monde au Qatar pourront obtenir des informations sur leurs performances sur le terrain grâce à l'application FIFA Player App, comme vient de l'annoncer la FIFA.

La FIFA a développé cette application grâce aux retours recueillis auprès de joueurs professionnels et en collaboration avec la FIFPRO, le syndicat représentant les footballeurs professionnels du monde entier. Dans quelques semaines, la FIFA Player App sera utilisée pour la première fois lors d'une Coupe du monde. L'enquête et les entretiens réalisés ont montré que les joueurs sont très intéressés par les données relatives à leurs performances et souhaitent avoir facilement accès à ces informations. La FIFA Player App permettra à chaque joueur d'accéder à ses données de performance individuelles peu après les rencontres. Les données recueillies comprennent notamment :

• les données footballistiques avancées – compilées par une équipe d'analystes performances de la FIFA hautement qualifiés – ainsi que des données de suivi. Il peut s'agir par exemple de la nature des mouvements réalisés par un joueur pour recevoir le ballon, de l'intensité de son pressing face au porteur du ballon ou encore de savoir s'il est parvenu à casser les lignes adverses. Les données collectées sont fidèles aux définitions du Lexique du football de la FIFA.

• les données de performance physique, obtenues via un système de suivi très précis utilisant plusieurs caméras placées tout autour du terrain pour une couverture optimale du mouvement des joueurs. Ces informations, mises en lumière sur des cartes thermiques positionnelles, comprennent la distance parcourue à différents seuils de vitesse, le nombre de courses au-dessus de 25 km/h ainsi que la vitesse maximale enregistrée.

• les données avancées d'intelligence footballistique, compilés par l'équipe Analyse des performances et tendances de la FIFA à l'aide d'algorithmes et de modèles capables d'intégrer et de traiter en temps réel toutes les informations collectées. Ces nouvelles mesures permettent d'analyser le football sous un nouvel angle, s'intéressant notamment aux différentes phases de jeu, aux courses et aux passes qui cassent les lignes adverses, aux zones de réception du ballon et au pressing exercé sur le porteur du ballon.

Ces données sont ensuite synchronisées avec les séquences de match pour permettre aux joueurs de revoir – sous différents angles – les moments clés de leur prestation.

Par ailleurs, de nombreuses photos des moments clés de chaque match seront mises à la disposition des joueurs. Ces derniers pourront sauvegarder ou partager ces photos – ainsi que leurs statistiques de match – sur leurs comptes de médias sociaux, et ce directement depuis l'application.

Ils pourront en outre accéder à la FIFA Player App dès leur arrivée au Qatar.

Testée avec succès auprès des joueurs de différentes équipes lors de la Coupe arabe de la FIFA 2021™, la FIFA Player App a été présentée aux équipes participantes de la Coupe du monde 2022 lors du récent séminaire des équipes organisé à Doha.

Johannes Holzmüller, directeur Innovations technologiques du football de la FIFA, a déclaré : « Pour la première fois lors d'une Coupe du Monde de la FIFA, tous les joueurs des équipes participantes pourront accéder directement à leurs données de performance et aux séquences vidéo qui vont avec après chaque rencontre. Cette évolution centrée sur les joueurs résulte des retours obtenus directement auprès de ces derniers. Il s'agit d'un nouvel exemple illustrant comment la FIFA maximise le potentiel de la technologie afin d'améliorer l'expérience footballistique de tous les acteurs sur le terrain. »

Cette innovation est un premier résultat visible de la collaboration entre la FIFA et la FIFPRO visant à développer des normes et meilleures pratiques pour la collecte, la protection et l'utilisation des données de performance individuelles des joueurs. Les deux entités ont notamment collaboré à l'élaboration d'une Charte des droits liés aux données des joueurs, dans le but de promouvoir ces normes tout en informant de manière transparente les footballeurs de leurs droits en ce qui concerne la protection de leur vie privée, conformément à la législation existante telle que le Règlement général de l'UE sur la protection des données (RGPD).

Simon Colosimo, secrétaire général adjoint de la FIFPRO, a pour sa part déclaré : « Les joueurs nous ont clairement fait comprendre qu'ils souhaitaient avoir un meilleur accès à leurs données et tirer plus d'avantages de cette collecte. Avec la Charte des droits liés aux données des joueurs annoncée plus tôt cette semaine, l'application FIFA Player App est une initiative positive qui activera les droits concernant les données personnelles et fournira une nouvelle ressource aux joueurs participant à la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar. La collaboration entre la FIFA et la FIFPRO sur la question des données des joueurs devrait continuer de profiter aux joueurs et joueuses dans de nombreux domaines, notamment la santé, les performances, la technologie et l'expérience de match. »

L'un des objectifs de la « Vision 2020-2023 » de la FIFA est d'exploiter la technologie pour mieux servir le football et les footballeurs – et cela comprend la façon dont la FIFA traite les données personnelles des joueurs. Fière d'avoir la confiance des joueurs en ce qui concerne le traitement de leurs données, la FIFA et ses équipes travaillent dur pour assurer la sécurité des informations personnelles de chacun. De plus amples informations sur la manière dont la FIFA protège les données personnelles sont disponibles sur le portail de protection des données de la FIFA et dans le Guide de poche de la FIFA – Protection des données, qui traite en détail de la protection des données.