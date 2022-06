Coupe du monde 2022 et alcool : la bière sera-t-elle interdite au Qatar ?

Le Qatar va donner le coup d'envoi du Mondial 2022 et accueillera ainsi des dizaines de milliers de supporters dans un pays où l'alcool est proscrit.

Le Qatar se prépare à donner le coup d’envoi du Mondial 2022 qui accueillera des dizaines de milliers de supporters étrangers, désireux de célébrer l’évènement. A l’occasion de cet évènement spécial, le pays musulman s’apprête à adapter les règles sur la consommation d'alcool. Interdit de boire au Qatar, vraiment ?

La loi veille

La consommation d’alcool ne sera ainsi pas proscrite, loin s’en faut. Elle sera néanmoins très encadrée. On pourra consommer des boissons alcoolisée à l’intérieur des loges des stades de la Coupe du monde de 2022 au Qatar, dont le coup d’envoi sera donné 21 novembre prochain.

Des loges qui coûtent assez cher, puisqu’on parle d’un tarif de 4100€ par personne. Pour les bourses plus modestes, il sera possible d’acheter des spiritueux dans un certain nombre de clubs de plage et de kiosques dans l'enceinte du stade. Ce ne sera néanmoins pas possible dans les tribunes elles-mêmes. La marque américaine Budweiser proposera a bière officielle du tournoi à 7 € pendant toute la durée de l'événement.

Quelques précisions légales s’imposent néanmoins. Au Qatar, boire et être en état est fortement sanctionné par la loi, pouvant entraîner une détention et une peine de six mois de prison. Pour rappel, l'âge légal pour boire au Qatar est de 21 ans.