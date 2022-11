Coupe du monde 2022 - Equipe de France : l'appel du pied de Mohamed Simakan à Didier Deschamps

Le défenseur central du RB Leipzig espère convaincre Didier Deschamps de la sélectionner pour la Coupe du monde 2022.

Christopher Nkunku n'est pas le seul Français à briller au RB Leipzig. Il y a également Mohamed Simakan.

A 22 ans, le défenseur central né à Marseille, s'est rapidement imposé en Bundesliga depuis son arrivée au RB Leipzig à l'été 2021.

Avec ses dernières bonnes prestations, dont une victoire contre le Real Madrid, Mohamed Simakan qui ne compte aucune sélection avec les Espoirs et les A espère malgré tout être sélectionné pour la Coupe du monde 2022 comme il l'a confié à nos confrères de L'Equipe : « Ce n'est pas parce que j'ai l'âge de jouer en Espoirs que je ne peux pas être appelé en A. Quand on regarde la concurrence, on voit que c'est fort, mais je joue en Bundesliga et je joue la Ligue des champions. Il faut y croire. »

Simakan avoue d'ailleurs qu'il discute beaucoup des Bleus avec son coéquipier Christopher Nkunku : « Oui parce que j'aime bien me renseigner, je lui demande souvent comment ça s'est passé, comment il a été accueilli. Si on veut être dans un groupe, c'est important de se sentir à l'aise. Quand j'en parle avec lui, c'est rassurant et ça donne envie. »

Le défenseur explique cependant qu'il est réaliste sur ses chances d'être appelé en équipe de France : « Quand on regarde la concurrence en Espoirs et chez les A, il faut aussi savoir se faire petit. Après les premières listes, j'ai arrêté d'être peiné, je me suis dit : « Ce jour viendra. En attendant, bosse pour toi et donne le meilleur de toi-même et si on reconnaît ce que tu fais, tu seras appelé. »

Didier Deschamps dévoilera sa liste des 23 ou 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2022 au Qatar le mercredi 9 novembre.

