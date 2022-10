Coupe du Monde 2022 : Des commentaires en échange d’une prise en charge totale, l’étonnante stratégie du Qatar

Afin de ne pas se retrouver avec des stades vides, pendant la Coupe du Monde, le Qatar a décidé d’inviter des supporters du monde entier.

Les dirigeants qataris ont sorti le chéquier pour garnir les tribunes des nouveaux stades construits spécialement pour recevoir le Mondial 2022. En échange de divers engagements de communication, le petit émirat accepte de prendre en rage en totalité le voyage et le séjour de nombreux supporters.

Le Qatar a confirmé sa stratégie

Le comité d'organisation de la Coupe du monde 2022 a confirmé l’existence d’une telle opération à l'agence Reuters. Le Qatar va payer les vols et les hôtels de plusieurs groupes de supporters des nations qualifiées pour ce grand rendez-vous.

Les heureux élus ont paraphé «code de bonne conduite». Ce dernier incite ouvertement les supporters à signaliser les commentaires offensants d’utilisateurs sur les réseaux sociaux.

« À l'approche du tournoi, nous avons invité nos leaders les plus actifs à désigner personnellement une petite sélection de supporters qui se joindront à nous en tant qu'invités, comme une manière de les remercier de leur collaboration », a indiqué l’un des porte-paroles du comité d’organisation.

Il y a quelques jours, Joseph Delage, un supporter français avait expliqué avoir été approché dans cette optique. « C’est vraiment un bon plan, l’avion plus l’hôtel, a-t-il expliqué au micro de TF1. On ne fait pas ce genre de cadeau pour rien, il y a forcément une contrepartie. Et en fait, la seule, c’est d’assister au match d’ouverture ».