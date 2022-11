Coupe du monde 2022 : CONMEBOL, AFC... une dizaine d'associations appellent à soutenir le mondial au Qatar

Plusieurs associations, qui regroupent les fédérations, appellent à s'unir et à soutenir le mondial au Qatar malgré les polémiques.

A moins de deux semaines du premier match, l'engouement n'est pas encore là. Alors que le mondial 2022 démarre le 20 novembre et que l'équipe de France dispute son premier match le 22, l'effervescence autour de la Coupe du monde n'est pas là. Et les questions liées au climat, au traitement ou conditions de vie des travailleurs étrangers ou à une éventuelle corruption reviennent sur le devant de la scène.

Pour réveiller la folie et l'excitation habituelle qui entourent un tel événement, un dizaine d'associations, qui regroupent des fédérations, appellent à s'unir et soutenir la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. Tout en défendant les valeurs portées par ce rendez-vous incontournable.

"Comme jamais auparavant, l'humanité a besoin du message captivant du sport et du football, le sport le plus populaire, affirme le CONMEBOL (association qui regroupe les fédérations sud-américaines) dans un communiqué publié sur son site et qui évoque à peine en toile de fonds, la crise lié à la Covid-19 et les polémiques suscités par l'organisation du mondial au Qatar. Ce message est captivant parce qu'il est universel, il transcende les disputes politiques ou idéologiques, les désaccords conjoncturels et les affrontements. C'est un message débordant d'optimisme, de tolérance, d'inclusion, de diversité et d'unité."

Dans un autre communiqué publié par la Confédération asiatique de football (AFC), son président, le Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa emboîte le pas de ses homologues sud-américains. Il rappelle qu'"aucun autre sport n'a le pouvoir unique de nous rassembler dans un esprit positif de joie, d'excitation et d'optimisme, et aucune autre compétition n'est mieux placée que la Coupe du Monde de la FIFA pour envoyer un message de bonne volonté et de paix en ces temps difficiles".

Contrairement au CONMEBOL et aux volontés de Gianni Infantino, le président de la FIFA qui a appelé les fédérations à ne plus commenter les droits de l'homme et autres problèmes du pays hôte, le dirigeant originaire du Bahreïn, n'esquive pas. Mais il souligne surtout "les aspects positifs de l'organisation d'une Coupe du monde au Qatar, ainsi que le changement, l'unité et l'inclusion qu'elle peut favoriser."

Avant de conclure en apportant son soutien : "L'AFC est solidaire de l'État du Qatar, du Comité suprême pour la livraison et l'héritage, de la Fédération de football du Qatar et de la FIFA, et promet son soutien total et son engagement indéfectible en faveur d'une Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022 réussie."