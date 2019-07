Coupe du monde 2019 - Sarina Wiegman (Pays-Bas) : "Les Américaines sont favorites"

Avant la finale du Mondial dimanche à Lyon, la sélectionneure néerlandaise a estimé que son équipe était en position d'outsider pour cette rencontre.

Après Jill Ellis et Megan Rapinoe, Sarina Wiegman s'est présentée en conférence de presse ce samedi à avant la grande finale de la féminine, dont le coup d'envoi est programmée ce dimanche à 17h entre les États-Unis et les .

Souriante mais déterminée, la sélectionneure néerlandaise a rappelé que son équipe était en finale d'un Mondial pour la première fois de son histoire et retrouvera en face une sélection triple championne du monde. "Nos attentes sont différentes. Les États-Unis sont favoris et nous en avons conscience. Néanmoins, nous sommes en finale et nous voulons la gagner."

Pas d'arrogance chez les Américaines

Interrogée sur une éventuelle arrogance de l'USWNT, Sarina Wiegman estime ne pas partager ce point de vue. "De l'arrogance ? Non. Elles ont une grande confiance en elles, c’est normal elles ont gagné tellement de compétitions et sont restées au top niveau. Cela fait partie de leur culture."

Sur la tactique et le discours à mettre en place au Groupama Stadium, l'entraîneure de 49 ans a sa petite idée en tête. "Nous voulons les surprendre, elles ont une très forte équipe mais ont pu avoir un peu de chance pour aller en finale, ce qui est nécessaire dans une Coupe du monde. Nous voulons saisir chaque opportunité."

Lors de leur huitième, quart et demi-finale, les joueuses de Jill Ellis ont marqué au minimum un but lors du premier quart d'heure. Un sérieux avertissement pour les Oranje. "Oui, les Américaines sont très dangereuses d’entrée. Nous devons restées concentrées avec une bonne organisation et une bonne défense, ce sera très important", rappelait ainsi Wiegman.