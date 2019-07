Coupe du monde 2019 - Jill Ellis : "Nous avons besoin de plus de coachs féminins"

La sélectionneure des États-Unis souhaite voir plus de femmes sur les bancs de touche lors des prochaines compétitions internationales.

Ce dimanche à , les États-Unis et les s’affronteront pour la finale de la féminine avec deux femmes sur leurs bancs. Jill Ellis, déjà championne du monde avec la sélection américaine, a hâte de croiser le fer avec Sarina Wiegman, l’entraîneuse néerlandaise.

À ce sujet, Jill Ellis espère que les femmes seront amenées de plus en plus à diriger des équipes dans les années à venir. "Nous avons besoin de plus de coachs féminins, c’est magnifique d’en avoir deux en finale. J’ai beaucoup de respect pour Sarina, elle mène bien son équipe et pratique un beau football."

Par rapport aux améliorations du football féminin, la sélectionneure de 52 ans estime que les fédérations peuvent encore faire mieux. "Il y a eu des progrès avec le développement de championnats professionnels, avec des structures aussi pour les jeunes joueuses. En , par exemple, c’était impensable il y a encore 20 ans. On peut faire mieux c’est sûr, avec le rôle des fédérations."

"Cette équipe a toujours faim"

Sur la finale et le grand rendez-vous de dimanche, Jill Ellis a été interrogée sur la possibilité pour son équipe de conserver son titre, ce qui serait une première dans l’histoires de la . "Je n’accorde pas beaucoup d’importance aux statistiques du passé, ce n’est jamais évident de défendre son titre mais je suis très satisfaite de mon groupe et je reste optimiste. Cette équipe a toujours faim."

Pour y parvenir, elle pourra compter sur l'ensemble de son groupe. "Tout le monde est opérationnel, c’est un très bon point en tant que coach."