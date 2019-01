Coupe d'Italie : La Fiorentina humilie l'AS Rome (7-1)

Le club romain a subi une lourde déconvenue en quart de finale de Coupe d'Italie contre la Fiorentina.

L'AS Roma a été écarté de la Coupe d'Italie ce mercredi et sans aucune contestation possible. Après la qualification de l'AC Milan contre Naples ce mardi soir, la Fiorentina accueillait ce mercredi soir l’AS Roma pour le deuxième quart de finale de Coupe d’Italie. Et une deuxième surprise a eu lieu. Si on pouvait s'attendre à une rencontre serrée, ou à un succès compliqué de l'AS Roma, un scénario totalement inattendu à eu lieu.

L'AS Roma a été balayé par la Fiorentina. Après un doublé de Chiesa (7e, 18e) qui ne laissait augurer rien de bon pour les joueurs de la Louve, Kolarov a relancé les siens en réduisant la marque (28e). Un espoir de courte durée puisque les hommes de Di Francesco ont ensuite littéralement pris l"eau.

Muriel a marqué le troisième but des locaux avant la pause (33e). Et au retour des vestiaires, l'AS Roma a pris la foudre et n'a pas réussi à limiter la casse. Benassi (66e), Chiesa (74e) et Simeone (79e, 90e) ont donné un peu plus d'ampleur au succès de la Fiorentina. Du côté de l'AS Roma c'est une soirée catastrophique jusqu'au bout avec l'exclusion de Dzeko à un peu plus d'un quart d'heure de la fin de la rencontre.

L’équipe de Stefano Pioli défiera l’Atalanta ou la Juventus en demi-finale de la Coupe d'Italie. De son côté, l'AS Roma va vite devoir relever la tête avec des échéances importantes qui arrivent dans les prochaines semaines. La Louve devra reprendre sa marche en avant en Serie A et se préparer au mieux pour son huitième de finale de Ligue des champions contre le FC Porto en février.