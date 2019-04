Coupe d'Italie - AC Milan - Lazio Rome (0-1), la Lazio composte son ticket pour la finale

Dans une seconde manche assez fermée, la Lazio est venue à bout du Milan (0-1) pour composter son ticket pour la finale de la Coupe d'Italie.

Après un match nul et vierge à l'aller, l' et la se retrouvaient ce mercredi pour la demi-finale retour de Coupe d' , avec la perspective d'une fin de saison excitante en cas de qualification. Il y a eu un match entre ces deux formations qui nagent dans les mêmes eaux, mais l'avant-match, lui, n'a pas été fameux avec les tristes actes d'un groupe de tifosi identifiés comme des supporters de la Lazio, et brandissant en ville une banderole pro-Mussolini. Une scène déplorable qui en a annoncé une autre, lorsque Tiémoué Bakayoko a été victime de chants racistes proférés par des supporters de l'équipe romaine.

Sur le rectangle vert, le premier acte a été particulièrement fermé. La Lazio, qui s'est attelée à bien quadriller le terrain, a dû déplorer la sortie sur blessure de Milinkovic-Savic au quart d'heure de jeu. Le club de la capitale aurait néanmoins pu rentrer au vestiaire avec un avantage mais la reprise en demi-volée de Bastos dans les arrêts de jeu est passée juste à côté (45e+1).

Milan n'est jamais entré dans le match

En seconde période, la domination des visiteurs s'est encore accentuée, et il a fallu un Pepe Reina à la hauteur de l'événement pour retarder l'échéance, sur des tentatives de Lucas Leiva (51e) puis Correa (55e). Mais le gardien espagnol n'a rien pu faire face à ce même Joaquin Correa, mis sur orbite par Immobile pour l'ouverture du score (0-1, 58e).

Parmi les rares éclairs du Milan, Piatek, le buteur polonais des Rossoneri, a bien cru remettre les deux équipes à égalité mais son but a été refusé pour une position de hors-jeu. La Lazio, elle, a géré son avantage avec une certaine maîtrise, frôlant même le but du break à plusieurs reprises en butant sur Reina, seul joueur du Milan véritablement à son niveau ce mercredi.

La Lazio composte donc son ticket pour la finale de la où elle retrouvera le vainqueur de la seconde manche entre l' et la , qui a lieu ce jeudi (20h45).