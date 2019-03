Coupe de la Ligue - Vers un nouveau format en 2020 ?

Alors que le RCSA et l'EAG s'affronteront ce soir en finale de la Coupe de la Ligue, le directeur général de la LFP a annoncé du changement en 2020.

L'atmosphère promet d'être belle à , ce samedi soir, dans les travées du Stade Pierre Mauroy. Et pour cause, alors que le s'était habitué à rafler la mise ces dernières saisons, la finale de la opposera cette fois le Racing Club de à l'En Avant . Deux clubs qui n'étaient pas vraiment programmés pour ajouter un titre à leur palmarès en début de saison, mais qui ne se priveront pas pour le faire face à leurs fervents supporters.

Ainsi, les deux clubs vont s'affronter à 21h05 dans le cadre d'une finale surprenante pour tenter, en plus de soulever un nouveau trophée, de décrocher une victoire synonyme de qualification pour la prochaine . Une véritable aubaine, tant pour les Alsaciens que pour des Bretons peu en forme cette saison.

"Il faut toujours se remettre en question"

Néanmoins, si tous les yeux seront donc braqués sur ces deux équipes qualifiées pour la finale grâce à des parcours méritants, force est de constater que la Coupe de la Ligue peine à s'affirmer comme une compétition qui compte dans l'Hexagone, de nombreuses voix lui reprochant son manque d'attractivité depuis déjà plusieurs années. Contrairement à la , cette compétition n'attire pas vraiment les foules, et ne déchaine en rien les supporters.

​

L'article continue ci-dessous

Un constat qui, à en croire les déclarations de Didier Quillot, le directeur général de la LFP, pousse les instances du football français à réfléchir à un changement de format, comme il l'a justement confié ce samedi sur les ondes de la radio RMC.

"Nous ne sommes pas sourds, nous entendons les remarques des uns et des autres. S'il faut réfléchir à son format, on réfléchira à son format. On restera sur le format actuel jusqu'en 2020. La finale 2020 aura lieu au Stade de après , et Lille. On va réfléchir tranquillement à comment la rendre plus attractive. Il faut toujours se remettre en question", a reconnu Didier Quillot, ouvert à de potentiels changements.

Une remise en question plus que nécessaire pour la Coupe de la Ligue, dont les droits TV pour la période 2020-2024 n'ont tout simplement pas trouvé preneur, preuve d'un réel manque d'attractivité, à l'heure ou les diffuseurs s'arrachent les matches de football français à des sommes mirobolantes...