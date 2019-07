Coupe de la Ligue : Troyes-Lens comme affiche du premier tour

Le tirage au sort du 1er tour de la Coupe de la Ligue a été effectué ce jeudi. Troyes-Lens en sera l'une des affiches.

Ce jeudi, la LFP vient d'effectuer le tirage au sort des matchs du premier tour de la , qui débuteront le 13 août prochain.

Ces douze matchs concernent les 20 clubs de ainsi que les 5 clubs de National 1 qui bénéficient du statut professionnel (à savoir , Bourg-en-Bresse, , et Quevilly-Rouen). Parmi les rencontres, les barragistes et Lens s'affronteront au stade de l'Aube. affrontera Nancy et se déplacera à Orleans.

Un tour préliminaire opposera Bourg-en-Bresse et Quevilly-Rouen, le 26 juillet prochain. Le vainqueur rejoindra donc le premier tour de la compétition et affrontera le club parisien du Red Star.

Du côté des clubs de , ils entreront en lice à partir des 16es de finale, fin octobre. Seuls les écuries européennes et les deux vainqueurs de Coupes (Rennes et ) entreront directement en lice à partir des 8es de finale, prévues pour mi-décembre.

Les rencontres du 1er tour

Foot – Havre AC

ESTAC Troyes –

– Rodez Aveyron Football

Gazélec FC Ajaccio – FC Chambly

Red Star FC – Bourg-en-Bresse 01 ou Quevilly Rouen Métropole

– Le Mans FC

–

Chamois Niortais –

SM Caen – AS Nancy Lorraine

– FC

– AS Béziers

– EA Guingamp

Les rencontres possibles du 2ème tour (27 août)

Red Star FC ou Bourg-en-Bresse 01 ou Quevilly Rouen Métropole – AJ Auxerre ou AS Béziers

SM Caen ou AS Nancy Lorraine – AC Ajaccio ou Valenciennes FC

ESTAC Troyes ou RC Lens – Clermont Foot ou Havre AC

FC Lorient ou Le Mans FC – US Orléans ou EA Guingamp

Chamois Niortais ou Châteauroux – Grenoble Foot 38 ou Rodez Aveyron Football

Gazélec FC Ajaccio ou FC Chambly – Paris FC ou FC Sochaux-Montbéliard