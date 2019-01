Coupe de la Ligue : SL Benfica - FC Porto | Horaire, streaming, enjeux, TV, compos : toutes les infos pratiques

Voici toutes les infos pratiques sur le Classico portugais entre le SL Benfica et le FC Porto en demi-finale de l'Allianz Cup.

L'ENJEU DU MATCH ?

Coupe de la Ligue Portugaise 2018-19 : Groupe A Classement Points Buts marqués Buts encaissés Différence 1. SL Benfica 7 5 2 +3 2. Desportivo das Aves 5 4 1 +3 3. Paços de Ferreira 2 1 3 -2 4. Rio Ave 1 2 6 -4

Coupe de la Ligue Portugaise 2018-19 : Groupe C Classement Points Buts marqués Buts encaissés Différence 1. FC Porto 7 7 4 +3 2. GD Chaves 7 5 2 +3 3. Varzim 3 5 8 -3 4. CF Os Belenenses 0 2 5 -3

Septuple vainqueur de la compétition, Benfica vit une saison étrange. En Primeira Liga, les Aigles ne brillent pas, mais ils ne sont pas encore distancés pour autant dans la course au titre. Et en Coupe de la Ligue c'est plus ou moins la même chose. Habitué à survoler la phase de poules de la compétition, Benfica affiche un bon bilan mais n'a pas réellement convaincu. En face, le FC Porto a eu très chaud. Les Dragons ont obtenu le même nombre de points que Chaves et avaient la même différence de buts, mais se sont qualifiés car ils ont inscrit plus de buts que Chaves.

Mais lors du final four, les compteurs sont remis à zéro. Oublié la phase de poules qui est un lointain souvenir, seule la victoire compte lors d'un match à élimination directe. Si la Taça da Liga n'est clairement pas la priorité du FC Porto, les Dragons feront tout pour priver leur ennemi juré d'un nouveau succès dans la compétition. D'autant plus que le FC Porto n'a jamais soulevé ce trophée qui a vu le jour en 2007.

Pour ce qui est de la dynamique, avantage au champion du Portugal en titre, le FC Porto, toujours invaincu en 2019 avec quatre victoires et un match nul (ndlr contre le Sporting) tandis que Benfica reste certes sur quatre victoires consécutives, mais a commencé l'année avec une défaite surprise contre Portimonense. Qui plus est, les Aigles se cherchent encore depuis l'arrivée de Bruno Lage et obtiennent des succès à l'arraché tandis que le FC Porto écrase tout sur son passage.

Match SL Benfica vs FC Porto Date Mardi 22 janvier 2019 Horaire 20h45

L'HISTORIQUE DES CONFRONTATIONS ?

Cette demi-finale de Coupe de la Ligue portugaise sera tout simplement la 240ème confrontation entre les deux mastodontes du football portugais. Si le football lusitanien est réputé pour être un football à trois cadors avec le Sporting, Porto et Benfica, ce sont surtout les deux derniers qui se partagent les titres depuis maintenant vingt ans. Sur les seize derniers championnats, le FC Porto en a remporté dix (de ses 28 au total) et Benfica six (de ses trente six au total).

L'historique des confrontations est assez équilibré entre les deux équipes. Les Dragons forts de leur domination sur leur rival dans l'ère moderne ont un petit avantage avec 92 succès contre 87 pour les Aigles et 60 matches nuls. Bien évidemment, les bilans sont très avantageux pour les deux clubs lorsqu'ils accueillent l'ennemi juré. Le FC Porto compte 66 victoires à l'Estadio do Dragao contre 64 pour le SL Benfica à l'Estadio da Luz.

Sur les trente derniers matches, le FC Porto aussi a l'avantage. Treize victoires pour les Dragons, neuf matches nuls et huit succès pour les Aigles. En revanche, en Coupe de la Ligue, le SL Benfica écrase le FC Porto avec trois succès en autant de rencontres, un après prolongation, dont deux en demi-finale et un en finale. En ce qui concerne le dernier match entre les deux clubs, et le seul de la saison, c'est Benfica qui l'avait emporté sur la plus petite des marges grâce à Seferovic. Mais depuis de l'eau a coulé sous les ponts.

LES DECLARATIONS D'AVANT MATCH

À peine la rencontre face au Vitoria Guimarães terminée en championnat, Bruno Lage avait déjà la tête tournée vers le choc contre le FC Porto en demi-finale de la Taça da Liga : "Je ne parle pas sur les autres ni sur ce qu'ils pensent. Nous savons que nous avons une demi-finale face au FC Porto à jouer. Nous voulons gagner et aller en finale, penser match après match. L'important est de battre le FC Porto pour pouvoir aller en finale. La concentration doit être sur cet objectif, nous allons jouer avec nos armes".

"Une finale pour atteindre la finale", voici comment Bruno Lage a décrit la rencontre qui attend Benfica en conférence de presse d'avant match. "Nous allons aborder le match comme une finale, même si c'est une demi-finale. Une finale pour aller en finale. C'est avec cette détermination que nous allons aborder le match. Les deux équipes se connaissent bien, il n'y a pas d'avantage ou de désavantage, cela va se jouer sur des détails", a analysé le Portugais avant de parler de l'évolution tactique depuis son arrivée. "Pourquoi être passé en 4-4-2 ? Ce qui est fondamental c'est de donner du confort aux joueurs. Le positionnement est différent. Je pense que le FC Porto va aussi venir en 4-4-2 et ce sera un match très équilibré. J'espère plus que tout que ce sera un bon match de football".

Sergio Conceiçao est de son côté prêt pour le combat : "Les quatre premiers du championnat vont disputer la demi-finale de la Taça da Liga. Je m'attends à un match difficile à l'image des Classico au Portugal. Nous n'avons pas eu le temps que j'aurais aimé pour préparer ce match, mais nous l'avons fait de la meilleure manière possible pour aller en finale. Nous voulons gagner notre deuxième titre de la saison et bien sûr nous devons passer Benfica. Ils sont meilleurs qu'il y a un mois et nous sommes prêts pour cette bataille".

Il a souligné l'apport de Bruno Lage chez les Aigles : "Les choses sont bien visilbles, dans la structuration de l'équipe, après quatre victoires consécutives, il y la motivation normale d'un groupe de travail, pas seulement pour l'entraîneur. Je ne dis pas que Bruno Lage a plus ou moins de qualités que Rui Vitoria. Les joueurs ont une nouvelle vie et une nouvelle opportunité avec le nouvel entraîneur. Cela donne un coup de fouet à l'équipe en terme de motivation. Nous sommes attentifs à cela et avec la manière de jouer de Benfica, qui est un peu différente".

LE JOUEUR CLÉ DU MATCH

Bourreau du FC Porto en championnat au match aller, Haris Seferovic aura à coeur de briller de nouveau dans "O Classico". Meilleur buteur de la Ligue des Nations avec la Suisse, l'attaquant passé Francfort est l'homme en forme du côté de Benfica. En l'absence de Jonas blessé, le Suisse forme un duo redoutable avec la pépite João Felix. Haris Seferovic a marqué quatre buts lors des quatre dernières rencontres toutes compétitions confondues, avec un doublé contre Rio Ave. Le seul match dans lequel le Suisse n'a pas fait trembler les filets étant celui contre le Vitoria Guimarães en Coupe du Portugal.

Alors que Benfica peinait à trouver la solution face au Vitoria Guimarães en championnat le week-end dernier, le Suisse, remplaçant au coup d'envoi, n'a eu besoin que de dix minutes pour s'illustrer et offrir un précieux succès à son équipe dans la course au titre.

Auteur de onze buts en vingt-neuf rencontres cette saison toutes compétitions confondues avec le SL Benfica, Haris Seferovic, qui a connu une première saison mitigée avec les Aigles, monte en puissance et tentera d'inscrire son deuxième but dans un Classico face au FC Porto. Le salut des Aigles passe par un grand Haris Seferovic, sinon ce sera compliqué de franchir la muraille des Dragons

OÙ SE DISPUTE LE MATCH ?

Chose peu commune, la rencontre entre les deux ogres du football portugais ne se jouera ni à l'Estadio da Luz, ni à l'Estadio do Dragao. Elle aura lieu en terrain neutre, du côté de Braga. En effet, pour la troisième année consécutive, la Taça da Liga prendra la forme d'un Final Four, souvent utilisé au handball, avec les deux demi-finales et la finale dans le même stade, à quelques jours d'intervalles.

Cette saison, c'est le Stade Axa de Braga (30 286 places), aussi connu sous le nom de la Pedreira en référence à son célèbre rocher placé derrière l'un des deux buts. Toujours en lice, le Sporting Braga sera donc avantagé puisqu'il a la chance de recevoir cet évènement.

Ce ne sera bien évidemment pas la première confrontation entre le SL Benfica et le FC Porto en terrain neutre puisque la finale de la Coupe du Portugal ainsi que la Supercoupe du Portugal. Ce sera toutefois une première depuis 2010 et le dernier affrontement entre les Aigles et les Dragons en Supercoupe qui avait été remporté par ces derniers.

OÙ VOIR LE MATCH ?

En France, le match ne sera diffusé a priori pas diffusé. Anciennement propriétaire des droits, le groupe RMC Sport n'a semble-t-il pas renouvelé son contrat.

Chaîne TV française Streaming Non diffusé Aucun

EFFECTIFS ET COMPOS

Poste SL Benfica Gardiens Odysseas Vlachodimos, Mile Svilar, Bruno Varela Défenseurs Ruben Dias, Jardel, André Almeida, Alejandro Grimaldo, Christian Lema, German Conti Milieux Gabriel, Gedson Fernandes, Pizzi, Filip Krovinovic, Andrija Zivkovic Attaquants Franco Cervi, Eduardo Salvio, Jonas, Haris Seferovic, Nicolas Castillo, Facundo Ferreyra, João Felix

Compo probable : Svilar – Almeida, Jardel, Ruben Dias, Grimaldo – Cervi, Pizzi, Gabriel, Zivkovic - Seferovic, João Felix

Hormis un turnover au poste de gardien de but comme en Coupe du Portugal face au Vitoria Guimarães, Bruno Lage va très probablement aligner son onze type du moment. Il faut dire que le successeur de Rui Vitoria n'a pas non plus énormément de choix à certains postes. Privé de Jonas et Rafa Silva dans le secteur offensif, Lage va s'appuyer sur son duo en forme du moment Haris Seferovic-João Felix. Avec le forfait de Fesja au milieu, Pizzi devrait être recentré pour faire la paire avec Gabriel. Zivkovic occupera une aile tandis que Cervi ou Salvio se disputent la dernière place dans le onze de départ.

Poste FC Porto Gardiens Casillas, Fabiano, Alves Défenseurs Pereira, Leite, Pepe, Militao, Mbemba, Telles, Felipe Milieux Pereira, Herrera, Brahimi, Corona, Hernani, Oliver Torres, Sergio Oliveira L'article continue ci-dessous Attaquants Adrian Lopez, Marega, Tiquinho Soares, Fernando.

Compo probable : Casillas - Militao, Pepe, Felipe, Telles - Corona, Herrera (cap), Pereira, Brahimi - Marega, Tiquinho Soares

Si Sergio Conceição a procédé à une large revue d'effectif en Coupe du Portugal contre Leixões, l'ancien entraîneur du FC Nantes ne va pas reproduire la même chose face à l'ennemi juré. Certes, ce n'est qu'une demi-finale de la Coupe de la Ligue portugaise, mais cela reste un Classico et dans ces cas-là, il n'y a qu'une issue possible la victoire. Autant dire qu'en l'absence de Vincent Aboubakar encore trop juste physiquement, Sergio Conceição va aligner le même onze que face au Sporting, à une exception près, l'intronisation de Pepe en lieu et place de Militão qui va coulisser sur le côté droit comme face à Chaves.