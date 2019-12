Coupe de la Ligue - Reims fait tomber Montpellier (1-0) et file en quarts

Au terme d’une rencontre ô combien ennuyante, Reims a pris le dessus sur Montpellier (1-0) et obtient son ticket pour les quarts de Coupe de la Ligue.

Le Stade Auguste-Delaune résonnait creux ce mardi soir à l’occasion du huitième de finale de entre Reims et (1-0), et on comprend pourquoi : la rencontre, bien loin d’être passionnante, ne laissera pas un souvenir impérissable aux rares spectateurs.

C’est bien simple : en première période, nous n’avons quasiment rien eu à nous mettre sous la dent. Quelques offensives rémoises peu dangereuses, et une situation montpelliéraine sur laquelle Rajkovic a dû s’employer. Et puis c’est tout !

On s’attendait à voir davantage de spectacle en seconde période, et il aura fallu attendre un quart d’heure pour la superbe demi-volée de Savanier, laquelle prenait le chemin de la lucarne mais a elle aussi été détournée par l’imprenable Rajkovic.

Donis a tout changé !

Le MHSC semblait dominer les débats à ce moment de la partie, mais Donis - entré en jeu à la pause - a tout changé en partant seul au but ! Ristic a fait faute pour l’en empêcher, et l’arbitre a logiquement sorti le carton rouge, fatal aux Montpelliérains…

Par la suite, les Champenois n’ont cessé de se ruer vers l’offensive, et Donis a fini par obtenir un penalty pour une main de Mendes dans la surface. D’un contre-pied parfait, Cafaro ne s’est pas fait prier pour transformer la sentence (1-0, 78e) et qualifier son équipe, qui va tranquillement pouvoir regarder les autres affiches de ces huitièmes de finale.