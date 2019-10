Coupe de la Ligue - Nantes en mode heavy metal avec le Hellfest

Le festival de musiques dites "extrêmes" sera le sponsor maillot principal du FC Nantes en Coupe de la Ligue.

Le FC n’est décidément pas un club comme les autres. Il y eu le "jeu à la nantaise" et on pourra désormais parler des "sponsors à la nantaise", car ce n’est pas avec n’importe quelle marque que le club de Loire-Atlantique vient de s’associer pour les matchs de …

Pas de banque, de compagnie d’assurance ou aérienne à l’horizon

Pas de banque, de compagnie d’assurance ou aérienne à l’horizon, mais bien le Hellfest, le "festival de l’enfer". La grande messe des "metalleux" qui se tient chaque année dans la région, et qui réunit des centaines de milliers de personnes du 19 au 21 juin.

Le festival sort donc des sentiers battus en atterrissant sur le maillot nantais pour les matchs de Coupe de la Ligue, à commencer par celui face au mercredi prochain. Et ce n’est pas tout. "Une collection capsule Hellfest x FC Nantes complète le partenariat. Pour les supporters, c'est toute une ligne de produits co-brandés, avec notamment les maillots produits en édition (très) limitée, qui sont disponibles dès à présent en boutique", ajoute le FCN dans un communiqué.

Un partenariat avec le @hellfestopenair qui s'articule autour de :



sponsor maillot principal

playlist rock'n'roll en avant-match

collection capsule co-brandée



https://t.co/c3bePqkM2I pic.twitter.com/UDMZ72zn6T — FC Nantes (@FCNantes) October 23, 2019

"Nous remercions le Hellfest pour la confiance qu’il nous témoigne en s’associant à nos couleurs. C'est un partenariat remarquable caractérisé par la notoriété et l'image des 2 entités. J’espère que ce partenariat nous portera le plus loin possible dans la compétition !", conclut Franck Kita, directeur général délégué des Canaris.