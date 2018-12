Coupe de la Ligue - Monaco-Rennes : "Un peu déçus"... les Rennais réagissent au tirage

Romain Del Castillo, Benjamin Bourigeaud et Damien Da Silva auraient tous les trois préféré jouer le quart de finale à domicile. Ils iront à Monaco.

Romain Del Castillo : "On aurait préféré jouer devant notre public, mais c'est comme ça. Il va falloir aller gagner là-bas pour pouvoir jouer à domicile lors du prochain tour. Monaco est moins bien en ce moment, mais sur un match tout peut se passer. On va mettre toutes les chances de notre côté pour l'emporter."

Benjamin Bourigeaud : "On est un peu déçus parce qu'on aurait aimé recevoir. Ce sera Monaco, à Monaco. Il va falloir aller gagner là-bas. De toute façon, on veut gagner le maximum de matches. Donc peu importe la compétition, il faudra donner le maximum."

Damien Da Silva : "Honnêtement, on aurait aimé continuer cette série à domicile. Quand on voit l'ambiance, c'est toujours plus agréable de jouer à domicile. Maintenant, on va essayer d'aller chercher la qualification là-bas. C'est possible. On va essayer de faire comme en championnat pour tenter de ramener la victoire."

Benjamin Quarez, au Roazhon Park.