Coupe de la Ligue - Guingamp, Gourvennec : "Le match le plus important, c'est la finale !"

L'entraîneur de Guingamp a abordé la finale de Coupe de la Ligue contre Strasbourg avec enthousiasme.

Jocelyn Gourvennec connait la formule. Le technicien français avait mené à un sacre en , il y a 5 ans. Cette fois-ci, c'est la que le club breton tentera de s'adjuger, face au Racing Club de , samedi (21h05), à .

"Boucler la couble ? Non, c'est continuer une aventure, à faire progresser le club, à apporter des émotions aux gens, à performer dans la compétition", a-t-il expliqué dans des propos relayés par L'Equipe. "Ce n'est pas la fin de quelque chose. On veut la gagner mais il y a encore plein de belles pages à écrire avec l'En Avant. Je ne pense qu'à ça. Je ne vois pas un titre ou une coupe comme un aboutissement, c'est une étape supplémentaire. Après, bien sûr qu'on fait de la compétition de haut niveau pour gagner des titres. Ceux qui font les Jeux olympiques veulent tous gagner la médaille d'or. Gagner un titre, c'est magique".

Soulignant que "la Bretagne est aussi une terre de foot", l'entraîneur de Guingamp ne se formalise pas sur le classement de . Malgré la mission maintien, Guingamp, dix-huitième et actuellement en position de barragiste, s'apprête à vivre une parenthèse enchantée ce weekend.

"Le match le plus important à mes yeux, c'est la finale. Je ne me projette pas plus loin. C'est un super match à jouer, une affiche inédite. Je ne pense pas à l'après-match, qu'il soit positif ou négatif. Je pourrai vous répondre peut-être plus précisément à 23 heures demain soir".

L'ancien entraîneur de a enfin répondu aux propos de Kenny Lala, le défenseur de Strasbourg, qui avait analysé la tactique de son équipe. "Je laisse le soin aux Strasbourgeois d'analyser notre jeu. On a une équipe qui est capable de faire des choses dans le match. Il a fallu resserrer les boulons parce que l'équipe prenait trop de buts. Aujourd'hui, on a plus de densité. Les joueurs se sentent plus costauds et prennent du plaisir à bien défendre ensemble. Et quand on défend mieux ensemble, on attaque mieux ensemble. Après, c'est la configuration du match et le rapport de force qui s'installe. Il faudra qu'on soit bons pour contrer leurs points forts et jouer aussi sur nos atouts pour les faire défendre".