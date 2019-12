Coupe de la Ligue - Dagba, Di Maria : les réactions après Le Mans-PSG (1-4)

Retrouvez les réactions des joueurs après la large victoire du PSG au Mans (1-4) ce mercredi en huitième de finale de la Coupe de la Ligue.

Angel Di Maria (attaquant du PSG, au micro de 3) : "On a bien travaillé ce (mercredi) soir. On avait à coeur de prouver que Paris pouvait gagner. C'est en travaillant, tout simplement, qu'on a réussi à s'imposer. (...) C'est une grande année qui va arriver pour le PSG. Il faut gagner, gagner, travailler et encore travailler. On veut toujours faire une meilleure année que la précédente, en comme dans les autres compétitions."

Colin Dagba (latéral droit du PSG? au micro de Canal+ Sport) : "C’est sûr qu’il fallait faire un match sérieux parce qu’on sait que les matches de coupe sont compliqués. Même quand on joue face à un club de ou National, il faut rentrer à 100% et c’est ce qu’on a fait. On a marqué rapidement et tué le match rapidement aussi. C’était un bon match aujourd’hui. La un objectif de la saison ? Oui, parce que l’année dernière on a pris aucune coupe nationale, contrairement aux années précédentes. On va essayer de faire du mieux possible cette année."

Harrison Manzala (attaquant de Le Mans, au micro de France 3) : "Il fallait lâcher les chevaux. À la mi-temps, on perdait 3-0, c'était difficile. On a essayé de se battre avec nos armes. Je suis content parce qu'on a fait un beau match devant notre public. Je suis content aussi pour mon but. C'était le PSG quand même, on peut tirer du positif."