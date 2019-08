Coupe de la Ligue - Lens passe, Caen, Guingamp et Sochaux à la trappe : les résultats du 1er tour et le calendrier du 2e tour

La Coupe de la Ligue débutait ce mardi, et le premier tour n’a pas manqué de nous offrir des surprises avec, par exemple, l’élimination de Caen.

Qui succédera au Racing Club de , qui avait réussi à dompter (0-0, 4-1 t.a.b) en finale de la la saison passée ? Les paris sont ouverts, et la plus petite cote sera bien évidemment pour le , mais les équipes de n’ont pas encore fait leur entrée en lice. Ce mardi, c’était le tour des formations de et National

Avec plusieurs surprises au rendez-vous ! À commencer par l’élimination de à domicile, qui n’a pas réussi à sortir du piège tendu par Nancy (0-1) et Gueye, buteur en seconde période. Guingamp, également descendu en au terme de la saison passée malgré sa finale dans cette même compétition, a également pris la porte dès le 1er tour, et de quelle manière…

Les Bretons se sont fait écraser par Orléans (4-1) à l’extérieur. Roux a pourtant redonné espoir à l’EAG en réduisant la marque à 2-1 en seconde période, mais l’USO a marqué par deux fois dans les cinq dernières minutes. Une autre surprise à Lorient, où le leader de Ligue 2 est tombé devant Le Mans (2-1), qui glanait là sa première victoire de la saison.

Pour rappel, les clubs de entreront en lice en 16es de finale, tandis que les équipes qualifiées pour les coupes européennes attendront les 8es de finale.

Les résultats du 1er tour de Coupe de la Ligue :

Lorient 1-2 Le Mans

Caen 0-1 Nancy

Auxerre 0-0 (5-6 t.a.b)

Orléans 4-1 Guingamp

2-1 Sochaux GFC Ajaccio 2-0 Chambly

2-0 Chambly Grenoble 1-1 (4-3 t.a.b) Rodez

1-1 (4-3 t.a.b) Rodez Bourg-en-Bresse 2-2 (7-6 t.a.b)

2-2 (7-6 t.a.b) 1-2 Lens

Le calendrier du 2e tour (27 août) :