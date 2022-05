Coupe de France, vente du club : les confidences de Kita avant la finale Nantes-Nice

La saison dernière, le FC Nantes sauvait sa peau en Ligue 1 à l'issue des barrages promotion-relégation contre le Toulouse Football Club.

Un an plus tard, le FC Nantes réalise une belle saison : le club occupe la neuvième place du classement en Ligue 1 et s'apprête à jouer, ce samedi 7 mai, la finale de la Coupe de France contre l'OGC Nice.

L'article continue ci-dessous

A cette occasion, Waldemar Kita, le président du FC Nantes, a accordé une interview au Parisien. Il évoque tout d'abord les chances de son équipe en finale de la Coupe de France : « Le favori, c'est Nice. Il y a un super coach et une équipe expérimentée. Mais, nous, on n'est pas là par hasard. En demi-finale, on a sorti Monaco, ce qui n'est pas rien. Et, nous aussi, nous avons l'un des deux ou trois meilleurs coachs de France. Antoine Kombouaré et Christophe Galtier, c'est du même niveau. »

Kita dément ensuite les rumeurs d'une vente du FC Nantes, dont il est le propriétaire depuis quinze ans : « Des gens qui ne m'aiment pas balancent ce genre de choses. Pour moi, je continuerai ensuite, même si on gagne la coupe. […] N'oubliez pas que mon fils Franck est sur place. Je suis au courant de tout. Et, cette année mes affaires m'ont pris beaucoup de temps. Ce qui me permet de gagner l'argent qui va au club. […] Lâcher tout le monde est impossible. Car ou on part et le club coule, ou on arrête de mettre de l'argent et il descend. »