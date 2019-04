Coupe de France - Stade Rennais : François Pinault, c'est aussi sa victoire

François Pinault, qui a racheté le Stade Rennais en 1998, aura attendu vingt-et-un ans pour gagner un titre. Le premier pour Rennes depuis 1971.

Il aura dû attendre vingt-et-un ans. De longues années qui ont semblé une éternité pour voir le remporter un trophée. Propriétaire du club depuis 1998, le milliardaire François Pinault était comme les autres. Au septième ciel. Sur l'estrade, au moment de la remise de la , il a été l'un des premiers vers qui Benjamin André est allé pour soulever le trophée samedi au Stade de . Un moment d'histoire, unique et intense pour toute une ville, tout un club et cet homme, donc. Grand acteur de la victoire rennaise face au Paris Saint-Germain, quadruple tenant du titre.

Après la remise de la Coupe, le capitaine Benjamin André expliquait en zone mixte : "C’est nous qui l’avons emmené (sur l’estrade). C’est normal, la famille Pinault a mis toute sa passion dans le club. Il avait des étoiles plein les yeux, comme un enfant, c’est ce que peut procurer le football. Ils ont parfois été critiqués mais ont toujours été derrière le Stade Rennais. Ils nous l’ont fait ressentir. Ils attendaient ça depuis tellement longtemps."

La prime quadruplée samedi soir

Au bord du terrain, il était là aussi, les yeux humides aux côtés de son fils François-Henri Pinault, qui a repris le flambeau il y a près de deux ans, à l'origine notamment de l'arrivée d'Olivier Létang. Ce dernier, président-délégué depuis dix-neuf mois, expliquait à propos du père : "Il est forcément ému et ravi de ce qui s'est passé. J'ai senti beaucoup d'émotion et de fierté d'être le propriétaire de ce club. C'est un club fantastique et un très beau club."

Olivier Létang : "J'ai senti beaucoup d'émotion, beaucoup de fierté chez Mr Pinault. Le @staderennais est un club fantastique, un très beau club" #SRFCPSG pic.twitter.com/6HTLPb50xL — Goal France (@GoalFrance) 27 avril 2019

À 82 ans, François Pinault, fervent supporter du Stade Rennais, a enfin eu la récompense qu'il espérait. Un sacre venu gommer d'inombrables désillusions comme les deux défaites contre en 2009 et 2014, celle face à Saint-Etienne en en 2013. Sans oublier la qualification en Ligue des champions ratée d'un rien à Lille sur un but de Nicolas Fauvergue dans le temps additionnel en 2007.

Les transferts records de Severino Lucas et Mario-Hector Turdo, flops aux débuts des années 2000, sont soudainement sortis des mémoires. L'heure était à la fête sur l'esplanade Charles de Gaulle et à l'hôtel de ville dimanche avec des milliers de Rennais dans les rues pour accueillir leurs héros. Des joueurs qui ont hérité d'une belle prime, quadruplée pour l'occasion. 100 000 euros chacun. Un retour sur investissement signé Pinault. Sans aucun doute l'un des hommes les plus heureux du week-end, déjà tourné vers la suite avec son fils et les dirigeants. Pour faire définitivement du Stade Rennais une place forte du football français.