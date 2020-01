Coupe de France - Saint-Etienne et Strasbourg tiennent leur rang

L’AS Saint-Etienne et le RC Strasbourg ont bien négocié ce samedi leurs 16es de finale respectifs en Coupe de France.

Deux clubs de étaient de sortie ce samedi à 18h, pour le compte des 16es de finale de la . défiait Angoulême à l’extérieur, tandis que Saint-Etienne se mesurait au . Bien que menées au score, les deux formations de l’élite ont rempli leur mission, en terminant leurs matches bien mieux qu’ils ne les aient commencés.

Les Verts sont ceux qui ont le plus tremblé. L’équipe de Claude Puel a dû courir derrière la marque à deux reprises. D’abord après avoir concédé l’ouverture du score de Jérémy Ménez (23e), puis quand Jonathan Pitroipa, un autre vétéran, les a glacés au retour des vestiaires (56e). Entre-temps, Wahbi Khazri avait assuré l’égalisation mais ce n’était qu’une éclaircie au cœur d’une première période très décevante des Foréziens.

💥 Les Verts qualifiés pour les 8e de finale de la @coupedefrance ! pic.twitter.com/dxSeD8loYZ — (@ASSEofficiel) January 18, 2020

Debuchy qualifie Saint-Etienne

La réaction de l’ASSE, intervenue à partir de la 70e minute, porte la signature de Mathieu Debuchy. L’ancien international, fautif sur le deuxième but concédé, a été doublement décisif. Il a offert l’égalisation au jeune Charles Abi, avant de marquer lui-même sur une tête décroisée (76e). Avec ce brillant succès, l’ex-Lillois et ses coéquipiers gagnent le droit de disputer les 8es de finale de la Coupe de . Une première pour Saint-Etienne depuis quatre ans. « On a montré du caractère. Il faut retenir qu’on n’a pas lâché et on n’a pas qualifié et c’est le principal », a confié le héros du jour au coup de sifflet au micro d’Eurosport.

Tout comme l’ASSE, Strasbourg a aussi empoché ce billet. Les Alsaciens ont beaucoup moins tremblé, avec un succès par quatre buts d’écart contre les pensionnaires de National2. Leur entrée en matière a été compliquée, mais il a suffi qu’ils scorent une fois pour que tout bascule. En l’espace de neuf minutes (34e et 43e), ils ont signé quatre réalisations. Et, ce de quatre buteurs différents (Djiku, Thomasson, Zohi et Bellegrade). En fin de match, Ludovic Ajorque s’est même chargé de corser l’addition, avec une victoire finale 5-1.