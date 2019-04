Coupe de France - Rennes investit le métro parisien avant la finale contre le PSG

Avant la finale de la Coupe de France entre Rennes et le PSG ce samedi, le club breton a investi le métro parisien !

Dans quatre jours, les joueurs du et du se livreront une bataille sans merci pour conquérir la tant convoitée . Mais la guerre a d’ores et déjà commencé, notamment sur le plan de la communication. Et à ce petit jeu, les Bretons ont adopté une stratégie audacieuse : attaquer l’ennemi de l’intérieur.

Ne vous attendez pas à voir des fantassins rouges et noirs déambuler dans les rues de la capitale : le service communication rennais a préféré miser sur l’image, et le symbole. Dans le métro parisien, sur la ligne 12, une station porte effectivement le nom de «Rennes», et la direction a donc eu la bonne idée d’acheter ses espaces publicitaires pour annoncer la finale qui se tiendra au Stade de .

Une campagne d’affichage astucieusement baptisée «Tout Donner», car il faudra effectivement que les Bretons soient à 200 % pour espérer empêcher Neymar, Mbappé et compagnie de décrocher leur cinquième Coupe de France consécutive. Si ces affiches prennent place dans le métro parisien, elles ont également été placardées dans les rues de Rennes.

L’objectif du Stade Rennais sera sans doute de pousser les Bretons exilés dans la capitale à se rendre au Stade de France ce samedi. Dans tous les cas, le 11e de pourra compter sur un soutien de taille dans l’enceinte dionysienne car, après l’épopée en , les fans ont pris goût aux grandes affiches, et celle contre le PSG en est une.

Pour rappel, l’armoire à trophées du Stade Rennais demeure sevrée depuis la Coupe de France remportée en… 1971. La dernière finale disputée, et perdue, par les Bretons remonte à 2014. C’était face à (0-2). Le changement, c’est maintenant ?