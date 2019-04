Coupe de France - Olivier Létang (Rennes) : "La Bretagne est une vraie terre de football"

Olivier Létang, le président du Stade Rennais, mesurait le chemin accompli par le club breton après le succès contre le PSG en Coupe de France.

C'est une soirée extraordinaire. Ramener un trophée à Rennes... Il y a beaucoup de choses qui défilent quand c'est comme ça, il y a beaucoup de travail. On parle beaucoup d'exigence, ça nécessite d'être très exigeant vis à vis d'eux parce que sinon on ne vit pas des moments comme ça. Et gagner ce trophée ici contre le PSG avec toutes ses stars, ce n'est pas une victoire au rabais. Elle a encore plus de saveur. Je suis vraiment très heureux pour tout le club, tous les gens qui oeuvrent au quotidien pour qu'on continue à grandir et progresser. C'est vraiment formidable. Vous savez, il y a 17 mois juste avant d'arriver j'entendais qu'on avait peur de la relégation et finalement 17 mois plus tard on s'est qualifié la saison dernière pour une saison européenne, et ce soir on va chercher ce trophée. Je suis vraiment content pour notre communauté que beaucoup ont découvert cette année, je savais que la Bretagne est une vraie terre de football, il y a un vrai public à Rennes. Il a une attitude fantastique et qui apporte beaucoup de fraicheur. On démontre que le Roazhon Park est un endroit où on peut venir en famille, entre amis et passer de bons moments. Pour tout cela, je suis aussi très content.

Vous joueurs sont fous. Ils sont capables de tout...

C'est un groupe extraordinaire, humainement aussi. Sur les dernières sorties on n'était pas satisfait donc il a fallu remobiliser tout le monde. Ce soir ils sont là au rendez-vous, tous les joueurs, le staff mais j'insiste aussi sur toute la communauté rouge et noire qui a retrouvé beaucoup de fierté, les joueurs leur ont donné beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotion. Je ne peux pas oublier non plus François et François-Henri Pinault qui étaient là ce soir. Ils ont attendu longtemps, ce club a une stabilité et une longévité aussi grâce à eux donc ils sont également récompensés, il y a beaucoup de plaisir par rapport à ça.

Y aurait-il eu une cassure en cas d'échec ce soir par rapport à la non qualification pour une coupe d'Europe ?

Franchement on n'a pas pensé à ça. On a vraiment fait une préparation entre et le match de ce soir qui était tranquille, ça a été quelque chose d'important. On voulait surtout jouer cette finale. Les 20 premières minutes on a peut-être été absent mais la réponse que les joueurs ont donnée est magnifique, je suis vraiment content pour eux, ils ont travaillé. Le staff a apporté aussi sa part de travail pour qu'on arrive tous à savourer.

Vous avez gagné toutes vos finales en temps que dirigeant...

Oui vous avez raison (rires). Le n'avait jamais perdu une finale sous l'ère QSI, je n'en avais jamais perdu non plus mais le plus important ce n'est pas moi, le plus important c'est le club, ceux qui le suivent, qui travaillent au quotidien et s'investissent pour le Stade Rennais.

Est-ce qu'il y a une satisfaction personnelle à gagner contre le PSG ce soir ?

Je n'ai pas envie de parler du Paris Saint-Germain, c'est surtout la victoire du Stade Rennais.

Vous devez également imaginer le sentiment d'Hatem Ben Arfa.

C'est un génie. C'était un choix pour apporter quelque chose de différent à l'équipe. Il faut le féliciter parce qu'un joueur ne peut rien faire sans un collectif fort, sans un club fort, et ce qu'on est en train de construire est intéressant. Je leur ai dit de profiter pendant 2 jours et de partager ce trophée avec tous les Rennais et presque tous les Bretons.

Il y a eu une attente tellement longue...

48 ans d'attente effectivement. C'est un état d'esprit, une culture du travail comme je le répète très souvent. Si vous n'avez pas ça vous ne pouvez pas espérer gagner, si vous le faites peut-être que vous pouvez espérer gagner. Ce soir ça nous a été favorable mais c'est un vrai moment de bonheur.

Le propriétaire s'est-il adressé au groupe ? On imagine beaucoup d'émotion.

Il n'a pas parlé aux joueurs mais il est vraiment ému, j'ai senti beaucoup de fierté pour lui d'être le propriétaire de ce club.

C'est un pas de plus dans la politique que vous menez depuis 17 mois ?

Oui, je disais tout à l'heure qu'on parlait de peur de la relégation il y a 17 mois et ce qu'on a réussi à faire depuis c'est plutôt positif mais j'inscris tout le monde car seul on ne peut rien faire, il faut que tout le monde adhère. J'imagine que vous observateurs à 2-0 vous vous disiez qu'on allait se faire manger. Il a fallu tenir, il a fallu des vertus de courage, de combat. Il a fallu souffrir mais pour à la fin prendre beaucoup de plaisir et donner beaucoup de plaisir et d'émotion.

Propos recueillis par Benjamin Quarez, au Stade de .