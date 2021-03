Coupe de France - Montpellier évite le piège, Lens tombe dedans

Montpellier s'est qualifié pour les 8es de finale de la CDF en allant s'imposer à Alès (N3), pendant que Lens s'est fait surprendre par le Red Star.

Crise sanitaire oblige, le format de la traditionnelle Coupe de France a été adapté cette saison. Pour cette édition 2020-21, il fallait attendre les 16es de finale pour voir les clubs amateurs se mêler aux clubs professionnels. Ce samedi, quatre rencontres se jouaient simultanément à 14h15. Et comme souvent, la magie a opéré.

Lens se fait surprendre sur la pelouse du Red Star

Cinquième de Ligue 1, le Racing Club de Lens restait sur une victoire sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne (2-3) en championnat. Ce samedi, c'est sur celle du Red Star, pensionnaire de National, que les Nordistes étaient attendus. Tout a d'abord mal commencé, puisque ce sont les locaux qui ont ouvert le score sur un but marqué par Ba à la 21e. Heureusement pour les Sang et Or, le doute n'a pas eu le temps de s'installer, Medina remettant rapidement les compteurs à égalité de la tête (29e).

En seconde période, Lens a fait respecter la hiérarchie grâce à un but de Doucouré à la 49e, avant de sombrer en toute fin de rencontre. Le Red Star est en effet parvenu à renverser Lens, en égalisant par Michel (83e), puis en prenant les devants par Dzabana dans le temps additionnel (91e). Premier exploit de la journée !

Montpellier s'est fait peur à Alès

Si Lens s'est incliné de justesse en terre francilienne, Montpellier a fait le travail contre Alès. Opposé à une équipe de National 3, le MHSC s'est toutefois imposé avec une équipe remaniée, marquée par les absences de Gaetan Laborde, Téji Savanier ou encore Jonas Omlin. Sur une pelouse de qualité médiore, les locaux ont livré une belle bataille aux hommes de Michel Der Zakarian, qui sont toutefois parvenus à ouvrir le score grâce à une réalisation de Ferri (12e).

Mais Alès, solidaire et appliqué, est parvenu à égaliser. Servi dans la profondeur, El Bakkam est ainsi parvenu à faire trembler les filets (22e), semant le doute dans les têtes héraultaises. Finalement, les pensionnaires de L1 sont parvenus à décrocher leur qualification en fin de match (85e), grâce à Gaëtan Laborde.