Coupe de France - Lyon-Duchère élimine Andrézieux, Toulouse a le dernier mot contre Reims

Découvrez tous les premiers résultats des 16èmes de finale de la Coupe de France.

Les 16èmes de finale de la Coupe de France débutaient ce mardi en première partie de soirée, avec notamment une belle affiche de Ligue 1 entre Toulouse et Reims.

Si ce match opposait deux blocs qui ont l'habitude d'être compacts, il a finalement engendré une vraie pluie de buts. Tout s'est enclenché en fin de première période après l'ouverture du score de Leya Iseka pour Toulouse (1-0, 44e), avant l'égalisation de Dia pour les Rémois (1-1, 47e). A deux reprises, ensuite, Toulouse a repris l'avantage avant de se faire rejoindre dans la foulée. Garcia Alonso (68e) puis Leya Iseka (83e) ont vu Ourdin (77e) et Chavalerin (87e) leur répondre. En prolongations, Cafaro a redonné l'avantage aux Champenois (108e), mais Gradel (119e) a permis au Téfécé d'arracher la séance de tirs aux buts. Et à ce petit jeu, c'est le Téfécé qui a eu le dernier mot (4-3 t.a.b.).

Dans les autres matches de 19h, Guingamp a tenu son rang en s'imposant en prolongations à Nancy (1-2, a.p.) grâce à un but de sa recrue hivernale Djilobodji.

Les Herbiers, finalistes la saison passées, sont tombés au stade de ces 16e de finale sur la pelouse de Villefranche Beaujolais (2-0).

Et non loin de là, le choc des petits poucets entre Andrézieux et Lyon-Duchère a tourné en faveur du club lyonnais, qui a bien réagi après l'ouverture du score des locaux pour renverser la situation grâce à un doublé de Julienne.