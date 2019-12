Coupe de France - Lens éliminé par Dieppe (N3) dès le 8e tour !

Désillusion pour Lens, qui a pris la porte en Coupe de France dès le 8e tour ce dimanche. La faute à Dieppe, une équipe de N3 !

Comme chaque année, la va nous réserver son lot de surprises. Et la bonne habitude a démarré tôt cette saison, dès le 8e tour avec l’élimination surprise du ce dimanche.

Moukandjo ramène l'espoir en vain

Et l’utilisation du terme "élimination surprise" serait presque un euphémisme tant Lens n’avait pas à trembler devant son adversaire. En effet, les dauphins de Lorient en viennent tout juste de céder face à Dieppe, une équipe… de National 3, soit la 5e division française !

Il faut dire que les Normands ont mis le paquet face aux Nordistes ! Déterminés d’entrée, ces derniers ont ouvert le score après trois petites minutes de jeu par l’intermédiaire d’Alain Etame, et son coéquipier Henoc a fait le break trois minutes plus tard !

Sonnés, les Sang et Or ont dû attendre la seconde période pour retrouver leurs esprits, et Benjamin Moukandjo a finalement redonné espoir aux siens à 30 minutes du terme. Un espoir vain, puisque Dieppe résistera jusqu’au bout du suspense afin de se qualifier en 32es de finale, un stade de la compétition que les Normands n’avaient plus atteint depuis 2013.