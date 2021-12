Coupe de France : Le président de Vannes ne veut pas être "ridicule" contre le PSG

Toutes les petites équipes rêvent d'affronter le Paris Saint-Germain et ses nombreuses stars en Coupe de France. Malheureusement, chaque année seule l'une ou deux d'entres elles ont la chance de voir leur voeux exaucé. Cette année, après le club de Feignies-Aulnoye, c'est au tour de Vannes de pouvoir recevoir l'ogre parisien, et de s'offrir un coup de projecteur de la part des médias, lors des seizièmes de finale de la Coupe de France.

Dans une interview accordée à Le Parisien, Maxime Ray, président de Vannes, a reconnu que ce match contre le club de la capitale est une chance en or pour son club : "Quand nous avons vu le tirage ? C'était une nouvelle exceptionnelle. Noël avant l'heure. On est dans la logistique. On essaye de mobiliser tout le club. On va faire une belle fête. On voulait recevoir dans notre stade de la Rabine. C'est chose faite, puisque le problème du parcage des supporters parisiens a été réglé en neutralisant une tribune de 1600 places. Cela va nous faire perdre un peu d'argent, mais nous avions tellement envie que ce match se passe chez nous".

"Ne pas vivre l'enfer qu'on a connu contre Bordeaux"

"Le match le plus important de l'histoire du club ? En tout cas, il fera partie du top 3 avec notre finale de la Coupe de la Ligue contre Bordeaux en 2009 en 32èmes de finale de la Coupe de France face à Monaco en 2010 qui reste un fantastique souvenir. On avait mené deux fois au score avant de perdre finalement 3-2. On espère seulement qu'on ne vivra pas l'enfer qu'on avait connu contre Bordeaux, om on perdait 3-0 après vingt minutes", a ajouté le président du club de National 2.

Le dirigeant de Vannes est conscient du défi énorme qui attend ses joueurs et espère tout de même réaliser un match intéressant : "Nous ne rencontrons pas une Ligue 1, mais un club du top 5 mondial. Contre une Ligue 1 classique, on sait qu'il peut y avoir des surprises. Mais là, avec le PSG, on s'attaque à un col hors catégorie. L'équivalent de l'Alpe d'Huez et du Tour Malet sur le Tour de France. Nous avons trois objectifs. 1) Ne pas être ridicules. 2) Tenir le plus longtemps possible. 3) Arriver à les faire douter. Mais attention, cela reste un match de football, on ne le voit pas comme un match de gala".

"C'est un PSG galactique"

"Comment ne pas être admiratif du Paris Saint-Germain. Le PSG, c'est une constellation d'étoiles. Il n'y a jamais eu en France une équipe avec autant de stars d'un coup. Vous vous rendez compte, Messi, Neymar, Mbappé... ils ne seront peut-être pas tous là contre nous, mais pour Vannes, c'est une chance incroyable de jouer le PSG et surtout cette équipe-là aujourd'hui. C'est un PSG galactique. Quelque part, on a l'impression d'avoir gagné au Loto. On va essayer de faire bonne figure dans l'organisation mais aussi sur le terrain. On attend que le petit se défende avec courage", a conclu Maxime Ray.

Comme l'a si bien résumé le président de Vannes, dans ces rencontres de Coupe de France, c'est souvent à quitte ou double. Soit le petit club parvient à tenir longtemps et faire douter le gros, soit il prend un but rapidement et risque de passer une soirée cauchemardesque. Contre le PSG plus que contre n'importe quel club de Ligue 1, prendre un but rapidement compliquera sérieusement la tâche des Bretons et risque de gâcher leur soirée.