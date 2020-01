Coupe de France - Le LOSC, l'ASSE et le MHSC évitent les pièges

Lillois, Stéphanois et Montpelliérains ont assuré leur qualification en 16es de finale face à des équipes issues de divisions inférieures ce dimanche.

C'est le cas chaque année, et cette cuvée 2019-20 ne fait pas exception à la règle. En , la magie opère parfois, et il n'est pas rare de voir des clubs professionnels se faire éliminer par des clubs amateurs issus des divisions inférieures. en a notamment fait les frais samedi soir. Ce dimanche, trois des cinq clubs de à jouer ne se sont pas laissés surprendre, faisant respecter la hiérarchie sur les différentes pelouses de l'Hexagone.

se fait peur, le MHSC sans convaincre, l'ASSE déroule

Le LOSC a d'abord déroulé face à la modeste formation de Raon-L'Etape, club de National 3. Les Nordistes pensaient se rendre le match facile en ouvrant rapidement le score par l'intermédiaire de Luiz Araujo (14e). En seconde période, les expérimentés José Fonte (47e) et Loic Rémy (63e) ont aggravé le score, avant que les Dogues jouent à se faire peur en encaissant deux buts des locaux dans les derniers instants du match (76e et 83e). Un avertissement sans frais pour les hommes de Christophe Galtier, qui décrochent tant bien que mal leur billet pour les 16es de finale de cette Coupe de .

Du côté de la Corse, l'AS Saint-Etienne a pour sa part débuté son année 2020 par une large victoire face au FC Bastia-Borgo, pensionnaire de National. Sur la pelouse de Furiani, les Verts de Claude Puel ont fait la différence grâce à des buts inscrits par des jeunes issus de leur centre de formation. Arnaud Nordin a été le premier à se mettre en évidence (33e), avant que Wesley Fofana, courtisé par l' , ne double la mise (45e) sur un contre rondement mené. En toute fin de match, Arnaud Nordin, encore lui, s'est offert un doublé sur un service de Ryad Boudebouz. L'ASSE était au dessus ce dimanche.

Dans le même temps, s'est certes imposé face à Reims Sainte-Anne, mais a eu plus de mal que prévu contre les Champenois de Régional 1. Les Héraultais ont pourtant ouvert le score suite à un but précoce de leur capitaine Vitorino Hilton (6e).

L'OM proche de la correctionnelle, Brest prend la porte

Si trois des cinq clubs de l'élite sont parvenus à décrocher leur qualification au terme des 90 minutes réglementaires, l' et le ont été envoyés en prolongations, respectivement par Trélissac (N2) et le (L2). Dans le duel entre Bretons, ce sont même les Lorientais qui sont parvenus à se qualifier pour le prochain tour (2-1), grâce notamment à un but de Y.Wissa inscrit à la 112ème.



De son côté, l'OM, mené au score dès la première minute de jeu suite à un but gag inscrit par les amateurs, a ensuite été tenu en échec malgré une égalisation de Dimitri Payet (20e). De ce fait, Marseille a du attendre les TAB (4-2) pour se qualifier, sauvé par deux arrêts décisifs de Pélé.