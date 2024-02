Coupe de France : Le groupe du PSG avec deux cadres de retour contre Brest

Le Paris Saint-Germain reçoit Brest en 8e de finale de Coupe de France, ce mercredi soir. Le groupe parisien ci-dessous.

Après l’écrasante victoire du Stade Rennais contre Sochaux, vendredi, les autres matchs des huitièmes de finale de Coupe de France se poursuivent. En effet, le club champion de France accorde son hospitalité au Stade Brestois au Parc des Princes, ce mercredi soir (21h10). Pour ce faire, l’entraîneur de la formation francilienne, Luis Enrique, vient de dévoiler la liste des joueurs retenus.

Dembouz et Hakimi de retour

Plus titré de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain (14 titres) veut se réserver une place en quart de finale de la compétition. Vainqueurs d’Orléans (1-4) lors des 16es de finale, les hommes de Luis Enrique ne veulent pas s’arrêter de sitôt. Gagner et continuer la course est l’objectif visé par les Franciliens. Et pour ce faire, Kylian Mbappé et ses coéquipiers peuvent compter sur le retour de deux des leurs.

Pour ce match, le technicien espagnol a fait appel à 21 joueurs. De retour à l’entraînement après l’élimination du Maroc à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), Achraf Hakimi fait son come-back dans le groupe parisien. De son côté, absent contre Strasbourg le weekend, Ousmane Dembélé est lui aussi présent dans le groupe dévoilé par Luis Enrique.

Plusieurs absents

Si Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi regagnent le groupe du PSG, Bradley Barcola, qui a été suspendu contre le RC Strasbourg, fait également son retour dans le groupe. Mais les champions de France devront composer sans plusieurs de leurs joueurs.

Si trois titis sont convoqués par Luis Enrique, notamment Ethan Mbappé, Senny Mayulu et Yoram Zague, certains cadres sont out pour ce match. Malade, Randal Kolo Muani ne figure pas dans le groupe. De leur côté, Presnel Kimpembe et Milan Skriniar sont forfait alors que Lucas Hernandez est suspendu. Quant à lui, Kang-In Lee est à la Coupe d'Asie des Nations avec la Corée du Sud, donc forfait.

Le groupe du PSG contre Brest

Gardiens (3) : Donnarumma, Navas, Tenas

Défenseurs (6) : Marquinhos, Danilo, Mukiele, Hakimi, Beraldo, Zague

Milieux (7) : Ugarte, Ruiz, Vitinha, Soler, Zaïre-Emery, E.Mbappé, Mayulu

Attaquants (5) : Mbappé, Ramos, Dembélé, Asensio, Barcola